¿Dirigirá a Alexis?: Marcelo Gallardo aparece en el radar del Marsella

El Olympique de Marsella inicia la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras la salida confirmada de Igor Tudor, el equipo de Alexis Sánchez pone sus esfuerzos en encontrar al estratega que reemplace al croata y ya aparece un nombre en el horizonte: Marcelo Gallardo. De acuerdo a lo expuesto por el medio Foot Mercato, el argentino es la principal carta de Pablo Longoria, el director deportivo.

Según exponen, el hecho de conocer el medio, debido a sus pasos por el Monaco y el PSG como futbolista, además de sus evidentes méritos como DT, se transforma en el candidato número uno. En el Marsella buscan a alguien que apueste por la presión alta y la utilización de los laterales como armas de ataque. Además, a todo ello se suman las recientes experiencias con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en el Olympique, quienes realizaron buenas campañas.

El rosarino comandó a los focenses en la temporada 2014/15, logrando un 58 por ciento de rendimiento. Mientras que el oriundo de Casilda lo hizo en los cursos 2020/21 y 2021/22, alcanzando un 62% de productividad.

Marcelo Gallardo ya ha dado indicios de que quiere volver a entrenar pronto. “Estoy visualizando cuál podría ser el próximo paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Hay que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir tus ideas. Tendría que conocer el modelo y la cultura del club. No puedes ignorar la historia del lugar donde vas a trabajar y vivir. Esa parte es increíblemente importante”, señaló hace un tiempo en diálogo con el medio estadounidense The Ahtletic.

Marcelo Gallardo ganó dos Copa Libertadores en su estadía como DT de River Plate. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“No soy el tipo de persona que simplemente se va a unir a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de trabajar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”, dijo en esa misma entrevista.

El adiós de Tudor

Este jueves, el técnico croata confirmó en conferencia de prensa que abandona la institución. Su destino para la próxima temporada es incierto, pero, según los medios europeos, la Juventus estaría tras los pasos del DT. “Me voy del club y lo dejo en mejores condiciones que en las que lo encontré”, apuntó.

“Tomé esta decisión por razones privadas y profesionales. No me voy porque tengo un acuerdo con otro club”, dice. Sin embargo, el entrenador es el principal candidato para reemplazar a Massimiliano Allegri en la banca del cuadro italiano. “Agradezco a los dirigentes. Fue un honor para mí entrenar durante una temporada en Olympique. Encontré seguidores como rara vez encuentras”, agregó en su despedida del Marsella.

El adiestrador parte con un 63 por ciento de rendimiento, que podría incrementar su vence al Ajaccio en la última fecha de la Ligue 1. Vale consignar que el el cuadro marsellés no se juega nada en aquel encuentro, ya que tiene el tercer lugar asegurado y no hay posibilidades de que escale al segundo. Igor Tudor ha dirigido 37 partidos, sumando 22 triunfos, 7 empates y 8 derrotas.