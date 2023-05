La candente revelación de la escultora de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo es eterno. Ya lo era por todos sus logros como futbolista y, después, como entrenador gracias a un palmarés estrechamente ligado a River Plate, el club que ha marcado su carrera y su vida. Ahora, el concepto cobra mucha mayor propiedad: cada hincha que asista al estadio Monumental podrá encontrarse con su figura hasta el fin de los tiempos: este fin de semana fue descubierta la estatua del Muñeco, una obra de ocho metros de altura y seis toneladas de peso. El estratega aparece sosteniendo la Copa Libertadores, en alusión a la definición que los millonarios le ganaron a Boca Juniors en Madrid.

Sin embargo, el tributo ganó notoriedad por otro aspecto. Anecdótico, por cierto: el abultado tamaño de la entrepierna del homenajeado en la representación. El detalle se transformó en materia obligada de comentario en las redes sociales. Y lo es más después de que Mercedes Savall, quien realizó la escultura, revelara más detalles respecto de esa peculiaridad.

No fue casual

Savall sorprendió al revelar que haber resaltado las partes íntimas del estratega no fue casual. “De redes me están diciendo muchas cosas, pero me pidieron específicamente que esa parte la exagere. Me lo pidió el comitente de la obra. Yo también me prendí la moto, porque esta cosa cultural del fútbol hay que expresarla de alguna manera y todo artista tiene su manera de interpretarlo”, declaró la artista a A24.

La estatua de Marcelo Gallardo que fue puesta en el estadio Monumental de River Plate (Foto: Reuters)

También se refirió al objetivo que hay, probablemente, detrás de esa especial consideración. “Me gusta mucho disfrutar del pueblo y de lo popular de la hinchada, de todo ese mensaje que tiene el fútbol. Era una forma de darle un mensaje al hincha. No es algo fácil, porque es obvio que no le va a gustar a todo el mundo. Es algo natural y hay que jugársela”, expresó.

La ceremonia en que se descubrió el homenaje a Gallardo forma parte de los festejos del 122º aniversario de River Plate. Al evento fueron invitadas varias figuras relevantes de la historia de la institución, entre las que estuvo Marcelo Salas, con quien el Muñeco generó un estrecho lazo de amistad durante su coincidencia en el club transandino.

“En dos etapas estuvimos juntos como compañeros. Tenemos muchas anécdotas pero no se pueden contar en vivo (...), sí nos divertimos mucho cuando llegó la ‘Gata’ Fernández en 2003 y no lo dejábamos entrar a la pieza. Al final llegó con un colchón a la habitación y terminó durmiendo con nosotros en el medio”, recordó el ex ariete de La Roja, quien agregó que “lo que hiciste nos llena de orgullo. Te felicito amigo”, manifestó el Matador.