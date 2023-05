¿Alexis Sánchez prepara su adiós del Marsella?: “Me hubiera gustado darle un título a la gente”

Como no podía ser de otra manera, Alexis Sánchez fue elegido el mejor jugador de Olympique de Marsella en la temporada. Sus 18 goles, además de sus grandes actuaciones, le valieron tal reconocimiento por el club focense.

Sin embargo, el tema de su renovación sigue siendo prioridad uno para la dirigencia del cuadro Olímpico, que no quiere ver la partida de su mejor jugador, quien encima ya maneja contactos con otros clubes, como el PSG.

Encima, tras recibir el premio, el delantero dejó algunas crípticas frases que bien pueden interpretarse como un adiós del jugador, quien espera desafíos mayores en su futuro.

“Este año he aprendido del club. Llegué, conocí a los jugadores y la afición. Estoy contento porque me eligieran el jugador del año, pero me hubiera gustado darle un título a la gente”, dijo el Niño Maravilla a los canales oficiales del equipo portuario.

Incluso, alimentó un poco más los trascendidos de una probable partida, tras asegurar que “estoy contento, pero hay que seguir luchando por lo que uno quiere”.

De la misma manera, el goleador histórico de la selección chilena advirtió lo cerca que estuvo el equipo de llevarse el título de Francia, el que finalmente quedó en manos de Paris Saint-Germain, su archirrival.

“Cuando estábamos disputando la Copa de Francia, la gente quería que diéramos más. O cuando estábamos detrás del París, la gente estaba motivaba y se nos escapó la oportunidad. Tiene que servir de experiencia”, declaró el atacante.

“Nadie me creyó”

Precisamente, el futbolista termina la temporada con la decepción de no lograr una corona. Así se desprende de sus palabras a los canales oficiales, en las que deja en claro cuáles eran sus objetivos cuando recaló en el sur del país galo.

“Estuvimos cerca, tuvimos chances de ser campeones, pero esto nos tiene que servir de experiencia. Desde que llegué dije que quería ganar trofeos y quizás ninguno me creyó. Llegué y me di cuenta de que este club era grande”, apuntó el tocopillano.

Consultado sobre el mejor gol que marcó en este curso, Sánchez eligió el tiro libre que anotó ante Reims, que permitió la remontada para vencer 2-1 al difícil equipo del Gran Este, el 19 de marzo pasado.

“El tiro libre fue importante, porque íbamos perdiendo 1 a 0 y remontamos. El equipo no había perdido hace 19 partidos y les quitamos el invicto”, afirmó el chileno.