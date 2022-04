Djokovic confiesa que vive una misteriosa enfermedad: “Afecta al metabolismo y a mi cuerpo”

No es nuevo que Novak Djokovic está con muchos problemas físicos en su vuelta al circuito. Tras dos torneos disputados, el nivel del serbio está lejos de ser el optimo para un número uno del mundo y en diversos partidos ha mostrado un excesivo cansancio. Una situación a la que se refirió en la rueda de prensa posterior a la final del ATP de Belgrado y en donde admitió que esto se debe a una enfermedad que padeció.

Pero Nole fue reservado al momento de comentar. “Nunca me había pasado (constante sensación de cansancio extremo), pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en temas de salud”, lanzó el ganador de 20 Grand Slams.

Una declaración que obviamente llevó a pensar que podía estar refiriéndose al Covid-19, algo que el tenista negó. “No se trata de coronavirus, no tiene nada que ver con eso, pero no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo y a mi cuerpo. Al parecer, la recuperación está durando más de lo que esperaba”, añadió.

Djokovic durante un cambio de lado en la final del Serbian Open. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Pese a su intención de no abordar la situación, las preguntas sobre el tema fueron constantes, por lo que Djoko tuvo que referirse una vez más a la enfermedad. “Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, admitió luego de perder la final ante Andrey Rublev (8°).

Cabe recordar que este 2022 ha sido por lo menos accidentado para el de los Balcanes, ya que su debut en la temporada se tuvo que posponer tras la prohibición que tuvo desde el gobierno australiano para disputar el primer Grand Slam de año. De hecho su primer partido oficial recién fue a fines de febrero en Dubái, donde perdió en segunda ronda.

Tras ese evento, tuvo que volver a ponerle un freno a su temporada, ya que al no estar vacunado no pudo disputar los Masters 1000 norteamericanos que se disputaron en Marzo. Recién ahora está encontrando más regularidad al poder disputar la gira de polvo de ladrillo.

Una regularidad que es solo en el papel, ya que estas complicaciones físicas le están provocando evidentes bajas de nivel mientras compite. Las intenciones del serbio, están puestas en poder defender su título de Roland Garros, algo que con esta enfermedad y con lo que ha mostrado en la cancha, se ve difícil de lograr. Por ahora su calendario continua con el Masters 1000 de Madrid y el de Roma.