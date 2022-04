Otro golpe para el referato: Jorge Osorio es despedido del Inaf

El arbitraje chileno sigue recibiendo remezones. A la polémica salida de Javier Castrilli, luego de los audios filtrados por Francisco Gilabert, en las que acusa una supuesta presión en el duelo entre Huachipato y Copiapó, por la Promoción, que fueron derivados a la justicia ordinaria, tras las primeras conclusiones del oficial de cumplimiento de la ANFP, se le sumó este viernes el despido de Jorge Osorio, quien llegó a ser catalogado como el “todopoderoso” del arbitraje chileno.

Osorio, quien actualmente se encontraba desempeñando sus funciones como director de la carrera de árbitros del Inaf (Instituto Nacional de Fútbol Profesional), fue despedido este viernes. Según información recabada por El Deportivo, la decisión fue ejecutada por Martín Mihovilovic, el rector del INAF, dentro de su plan de modificar la línea de trabajo que venía realizando el referato en la preparación de los futuros jueces.

El exárbitro FIFA asumió su cargo en el INAF en 2018. En octubre de 2020, luego de realizar varios meses de interinato tras el despido de Enrique Osses, Osorio asumió como presidente de la comisión de árbitros de la ANFP. Nunca dejó de ejercer ambas funciones, pese al reclamo que alguna vez ejercieron sus colegas que consideraban incompatible que controlara a los jueces del presente y preparara a los silbantes del futuro.

Su dualidad de funciones duró cerca de 12 meses. En septiembre de 2021, el ingeniero fue despedido de la comisión de árbitros de la ANFP para darle paso a Javier Castrilli. Osorio se enfocó solo en sus funciones de director de carrera en el INAF. “¿Si estamos en crisis? Yo diría que no. Si haces historia, porque yo soy árbitro del año 93, siempre aparecen estos titulares: ‘Crisis en el arbitraje’. Hoy los árbitros en el mundo están más expuestos. Podríamos hablar de crisis a nivel sudamericano, mundial, pero es porque estamos más expuestos. El titular es muy potente, pero en definitiva son situaciones que pasan hoy, pero no marcan una tendencia. El arbitraje tiene periodos de rendimiento que a veces no son los mejores, pero eso no significa que sea una crisis”, decía Osorio, dos meses antes de ser despedido en entrevista con El Deportivo.

Este viernes, sin embargo, su estadía en Quilín se dio por finalizada. De manera sorpresiva para el juez, el INAF decidió poner fin a su vínculo. En la ANFP ya no existía una buena evaluación de su conducción al frente de la carrera de réferi, mientras que tampoco generaba confianza, dada su cercanía con gran parte de los árbitros que fueron despedidos por Castrilli, a principios de abril.