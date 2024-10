DT de Independiente rompe el silencio tras la polémica fiesta en la que participó Felipe Loyola

Independiente igualó 1-1 con Godoy Cruz, con un gol de Felipe Loyola. Tras el duelo, Julio Vaccari, entrenador del Rojo, rompió el silencio y se refirió a la polémica que envuelve al cuadro de Avellaneda.

La controversia se desató luego de que se viralizaran imágenes de algunos futbolistas del plantel en una viesta en un yate con reconocidas modelos argentinas, en el Delta del Tigre. Entre los jugadores involucrados estaba el seleccionado nacional. Sin embargo, los más perjudicados fueron Marco Pellegrino y Diego Tarzia, que terminaron siendo desafectados de la convocatoria para el cotejo ante el club de Mendoza.

Según señalan medios argentinos, ambos acumularon una serie de conductas inapropiadas e indisciplinas, como llegar tarde a entrenamientos. Esto explicaría el motivo de que no todos fueran sancionados.

“Voy a ser sincero, lo sucedido el sábado pasado lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos que aparecieron a mí me llegaron, ya los tenía la gente que trabaja conmigo”, comenzó señalando Vaccari. “Los futbolistas, en su día libre, pueden hacer lo que les plazca. Pero pará, no lo comparto, no me gusta. Y sí aconsejo, les digo ‘sean vivos’”, continuó el DT.

La reacción de Vaccari

El técnico fue tajante: “Pueden hacer lo que quieran siempre y cuando, al momento de entrenar o jugar rindan”, indicó Vaccari.

El estratega explicó la decisión de marginar a Pellegrino y Tarzia, dos futbolistas constantes en las oncenas titulares. “Soy un técnico al que no le gusta castigar o cobrar multas, pero sí explicar. Hubo un aviso, dos, tres... Cuando uno cree que la salud o integridad institucional se pone en juego hay que tomar decisiones”, señaló.

“Con lo que pasó ese día, no hay nada que objetar a los jugadores, pero sí corregirlos. Yo no creo que este sea el camino de su profesión, no les va a traer buenos resultados como profesionales”, sentenció Vaccari.