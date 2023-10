DT del Midtjylland llena de elogios a Darío Osorio en la previa a su arribo a la selección chilena

Darío Osorio consiguió este domingo una de sus primeras alegrías en el fútbol de Dinamarca de la mano del Midtjylland. El chileno fue protagonista en el encuentro después de marcar un golazo en el segundo tiempo. Por lo mismo, el jugador genera esperanzas en el cuerpo técnico de Eduardo Berizzo, de cara a los duelos frente a Perú y Venezuela, por las Eliminatorias.

Si bien el ex Universidad de Chile aún no ha podido ganarse un puesto de titular, comienza a sumar méritos para hacerlo. Después de ingresar en el minuto 62 del partido contra Randers justo antes del empate 1-1 de su escuadra, no tardó en darle una alegría a la hinchada.

Cinco minutos después, el atacante nacional recibió una pelota profunda por el sector derecho. Controló y avanzó con el balón y cuando se enfrentó a la marca de los defensas, enganchó y se sacó del camino a dos zagueros antes de sacar un potente zurdazo que le permitió a su escuadra pasar a liderar el partido por 2-1.

Sin embargo, el festejo no pudo ser completo, pues en los 71′ Björn Kopplin decretó el 2-2 definitivo. Con este resultado el Midtjylland quedó ubicado en el quinto puesto con 18 unidades.

Lo cierto es que Darío Osorio se suma a la Roja con confianza. El futbolista formado en Universidad de Chile buscará ganarse espacio y entregarle soluciones a Eduardo Berizzo, quien sufre con la falta de gol de Ben Brereton y Alexis Sánchez, quienes no convierten desde agosto.

Una vez concluido el cotejo, Thomas Thomasberg, el técnico del Midtjylland aplaudió el presente del atacante chileno. “Darío Osorio mostró un gran estado de forma y junto a Franculino contabilizaron los dos goles del equipo. Eso fue lo más positivo de la tarde”.

El DT continuó con su análisis. Valoró que el presente de Darío Osorio en el Midtjylland puede ser clave de cara a los desafíos que se avecinan para el resto de la temporada.. “Este equipo tiene bastante calidad, tenemos muchos jugadores talentosos, como se pudo ver en el segundo tiempo”.

“Bien podrían haber sido otros jugadores los sustituidos, pero lo importante es que a partir de hoy podemos afirmar que tenemos más que ofrecer, tanto en términos de calidad como de estructura de equipo”, sentenció.