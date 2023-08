DT y jugadora: Bárbara Santibáñez asume como entrenadora del Cacereño Femenino Atlético

Bárbara Santibáñez celebra un nuevo paso en su carrera deportiva en España. La delantera de 29 años ha sido anunciada como la nueva entrenadora del club Cacereño Femenino Atlético, filial del Club Polideportivo Cacereño donde además continuará cumpliendo su rol de jugadora.

“El Cacereño Femenino está a punto de finalizar el diseño de la plantilla del primer equipo. Es por eso que, el club quiere anunciar quienes serán las incorporaciones del Cacereño Femenino Atlético”, comienza diciendo el anuncio oficial del cuadro hispano.

“La dirección deportiva está trabajando en la próxima temporada, comenzando por la entrenadora. Será Bárbara Santibáñez quien dirija a las jugadoras del Cacereño Femenino Atlético, además de compaginar su trabajo como delantera en el primer equipo”, agregaron.

Destacaron además que “Bárbara Santibáñez Flores (Puente Alto, Chile, 23 de agosto de 1993) delantera. Tiene una amplia carrera en clubes de su Chile natal y en España, donde dio el salto en 2017 (Sporting de Huelva de Primera Iberdrola, Zaragoza CFF y Granada CF hasta que la campaña 20/21 recaló en el Femenino Cáceres)”, añaden.

Además expresan que “el club sigue con la filosofía de formar a jugadoras como entrenadoras para que estas sean quien entrenen a las que vienen. Un nuevo reto para Santi, que afronta con ganas e ilusión de llevar al atlético a lo más alto”, cierra el comunicado.

La campeona con Colo Colo y Palestino en Chile ha desarrollado una extensa carrera en España, lo que le ha significado además conseguir la nacionalidad española.

Hace algunas semanas dio a conocer este hecho a través de sus redes sociales. “El fútbol muchas veces te quita, pero también te da. Hace unos años atrás, me abrió las puertas para poder entrar a la Universidad y estudiar con beca deportiva. Hoy, me da la oportunidad de tener la doble nacionalidad, en un país que me ha dado mucho a lo largo ya de estos casi 6 años”, expuso.

“Llevaré siempre a Chile en mi corazón, y estoy feliz y orgullosa de seguir representando mi bandera. Ahora me toca agradecer a España y a todos los clubes donde he tenido la suerte de poder jugar. Gracias por abrirme las puertas en este pais, y por permitirme vivir haciendo lo que más me gusta, jugar fútbol”, añadió.