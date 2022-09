Ecuador celebra y contraataca tras el nuevo fallo por Byron Castillo: “Es una aventura que solo la federación chilena sabrá justificar”

Cuesta un poco encuadrar la mezcla de sensaciones que ronda a Ecuador después de que la Cámara de Apelaciones de la FIFA ratificara lo resuelto por el Comité Disciplinario del organismo, en orden a que no existían las irregularidades que reclamaba Chile en la inclusión de Byron Castillo en las últimas Eliminatorias. Hay alegría, por un lado, pero, sobre todo mesura. Y, sobre todo, la necesidad de reafirmar una convicción que, en honor a la verdad, manifestaron en todo el proceso, en el que repetidamente la federación que preside Francisco Egas sostuvo que la que encabeza Pablo Milad estaba errada en su postura.

“Es una aventura que solo la federación chilena sabrá justificar”, dispara, de entrada, Carlos Manzur, el vicepresidente de la entidad que rige los destinos del balompié ecuatoriano. “No me refiero ni al abogado, porque él gana con su trabajo”, establece a El Deportivo, en alusión al cometido del brasileño Eduardo Carlezzo, quien guio la defensa chilena.

¿A qué se refiere?

A que el abogado hace su trabajo y va a querer llevar esto lo más lejos posible. Gana honorarios. Es la federación de Chile la que debe explicar y justificar el gasto, el tiempo y todo lo invertido en esta aventura. Yo no lo comprendo.

¿Hay una motivación que supera lo deportivo, a su juicio?

Es imposible saberlo. Para mí, imposible. Eso solo puede saberse estando allá y conociendo la situación y los actores, pero, sin duda, son ellos los que deben presentar una evaluación.

¿A ustedes qué sensación les queda después de estas dos victorias judiciales?

Tranquilidad y desazón. Tranquilidad porque se ha reconocido que obramos diligentemente como federación. Y desazón por la participación chilena.

Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana de fútbol (Foto: WhatsApp)

Trabas al TAS

¿Esa desazón se parece a la decepción por la forma en que actuó Chile?

Desazón porque otras federaciones como la colombiana, quizás con igual en mejor posición decidieron no lanzarse en una aventura que jurídicamente no hacía sentido. Insisto. Solo la dirigencia chilena puede explicar su decisión. A ello hay que agregar la forma en que los abogados llevaron el tema. Y en eso también debió tener control la dirigencia chilena. Al final pareciese que hubiésemos clasificado tres veces.

¿Fue oportunista el actuar de la dirigencia chilena?

No creo que eso los describa. No creo que había una oportunidad como tal. Yo nunca la vi.

¿Qué cree que pudieron haber visto, entonces?

Eso es lo que no estoy en capacidad de evaluar. Eso les toca a ustedes. A los chilenos.

Esto no va a parar hasta el TAS ¿tiene asidero concurrir a esa instancia?

Me parece que lo lógico es pedir y esperar los fundamentos de la decisión. Con ellos supongo que Chile evaluará si seguir o no. Para nosotros no había asidero ni para recurrir al Comité Disciplinario. Pero será Chile quien tome sus decisiones.

¿Ecuador accederá al procedimiento abreviado?

¿Realmente crees que necesita una respuesta esa pregunta?