El mundo del tenis se posiciona tras el anuncio de retiro de Roger Federer: ¿es el mejor de todos los tiempos?

La noticia de que Roger Federer dirá adiós al tenis profesional en la Laver Cup conmocionó al mundo. El fin del viaje del suizo marca un antes y un después en el deporte blanco y su legendaria carrera hoy es analizada por todos los fanáticos y expertos. La primera pregunta que viene a la mente es si se trata de la despedida del mejor jugador de la historia. Una interrogante que los expertos tratan de responder.

El Deportivo consultó a Hans Gildemeister, Horacio de la Peña y José Luis Clerc para dar con la respuesta a aquello, logrando conocer la opinión y la sensación que tienen estos nombres pesados del tenis sudamericano sobre el suizo. Todos coinciden en que es una perdida importante para el ATP, pero que la decisión ya venía siendo obvia.

Para José Luis Clerc la respuesta es clara. “Lo pongo entre los mejores, pero para mí el que va a ser el mejor de la historia va a ser el que gane más títulos de Grand Slam”, comienza diciendo el ex cuatro del mundo. El argentino es enfático en darle un valor absoluto a los números en esta batalla, pero también admite la importancia de la figura de Federer en la historia del tenis: “Son muy pocos los jugadores en la historia que logran que todo el mundo se levante a verlo ya sean las tres o las cuatro de la mañana. Él es un icono del tenis y uno de los más grandes jugadores de mi deporte”, remarca.

Pero el el analista de ESPN también admite que era complicado que el helvético pudiese continuar siendo un ganador en el circuito. “Veía muy difícil que pudiese jugar con esta o con otras camadas. Un jugador de 41 años, una persona que ya está en otra dimensión en su vida, que está pensando en otra etapa de su vida, no está para jugar con Alcaraz, Sinner o Rune, que están en otra velocidad”, comenta.

“Hay que ver que pasa con Djokovic, Nadal y Alcaraz”

Hans Gildemeister en cambio deja la puerta abierta a lo que pueda suceder en los próximos años para definir al más grande. Dice que sus rivales todavía están jugando y que incluso con el paso del tiempo otra estrella podría sumarse a la discusión: “Está dentro de los tres mejores, si no es el uno. Hoy los números mandan, entonces todavía hay ver que pasa con Djokovic. Nadal también puede ser, pero va a depender de lo que pase de aquí a un par de años más. También hay que ver que pasa con Alcaraz, que lo vi en el US Open con 19 años y puede ser que supere a estos tres mosqueteros”, lanza el ex capitán de Copa Davis.

Una declaración que aborda con su experiencia viendo al flamante campeón de Grand Slam. “La velocidad de la pelota al momento de impactarla es otra. Imagínate cómo va a ser con 23 años, cuando esté en esté en su mayor rendimiento de la parte física. Es un jugador muy completo, que quizás no tiene un gran servicio, pero que lo puede mejorar. Tiene el físico y el tiempo para incluso mejorar eso”, añade Gildemeister.

El chileno eso sí también cuenta que veía venir esta decisión. “Yo tenía el presentimiento de que no lo estaba pasando bien de la parte física. Tuve la opción de hablar con el manager de Federer, Tony Godsick, en Nueva York y él me comentó que posiblemente jugaría la Laver Cup y Basilea, entonces era esperado porque en el último año no ha jugado nada”.

“El que más lindo ha jugado”

Una opinión que también comparte Horacio de la Peña. El líder de la Legión Sudamericana asume que esta noticia venía siendo cada vez más clara. “Los mensajes que venía dando iban marcando que algo no venía bien. Era una noticia que todos estábamos esperando, pero que nadie quería recibir”, arranca comentando a El Deportivo.

Y sobre la opinión del más grande, da una respuesta honesta. “Es el jugador que más lindo ha jugado al tenis en la historia y eso es un título que nadie le va a quitar. Esa es la verdad. Muchos van a poder ganar torneos, hacer un montón de cosas, pero lo cierto es que el tenis que él ha jugado es único”, comenta antes de mencionar sus deseos con el suizo de acá al futuro: “Es nuestro mejor embajador por lejos y hay que aprovecharlo, hay que ser feliz con él. Me encantaría verlo como un embajador del ATP o en la Laver, ojalá nos regale esa magia que tiene, siendo alguien muy protagonista en el circuito”, remata.