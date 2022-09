De la Peña enciende la hoguera: “A Marcelo Ríos lo echó Chile; es muy de derecha, muy profesional, no le gustan los vagos”

Horacio de la Peña aparece en escena justo antes del plebiscito constitucional. El ex técnico de Fernando González lo hace con todo. Aborda la actualidad del país que lo acogió y al que también ayudó a mantener en lo más alto del tenis. El argentino no se guarda nada. Y realiza un descarnado juicio, que incluye una férrea defensa al máximo referente del deporte blanco en el país: Marcelo Ríos.

El Pulga se anima a plantear una dura acusación. “Sería buenísimo, pero no tiene sentido. Chile lo echó al Chino”, responde en una entrevista con Clay Tenis, ante la consulta relativa al aporte que la presencia del ex número uno del mundo podría significar para el tenis chileno.

Marcelo Ríos, en el rol de entrenador. (Foto: Instagram J Yan).

“No quiere este Chile”

Ese es apenas el inicio de un análisis de alto voltaje, que toca las convicciones políticas del Zurdo de Vitacura. ““Si, lo echó. Con una política… Ríos es muy de derecha, muy profesional. No le gustan los vagos, no le gustan las cosas sociales. No le gusta la gente holgazana, la gente que trabaja por ser amigo. Lo dice todo el tiempo, y Chile va en otra línea”, enfatiza, para validar su punto de vista.

De la Peña se refiere al potencial efecto que puede generarle a Ríos el video que subió a sus redes sociales en apoyo al Rechazo. “No le juega en contra. Él no quiere este Chile. Y por eso se fue”, sentencia.

El ex jugador de Copa Davis argentino, ciertamente, comparte la postura del Chino. “Creo que (en Chile) no están tomando conciencia de dónde se están metiendo. Cuando se den cuenta se van a querer matar”, concluye.

Un tenis sin identidad

No es la única bomba que detona De la Peña. El estratega plantea, también una fuerte crítica al tenis chileno. “El tenis es mucho más fuerte en Argentina, se preocupan mucho más por la capacitación de los profesores, por tener una escuela, por tener una identidad. En Chile cada uno hace lo que le parece. No hay identidad, y eso no le hace bien a su desarrollo. Cada país, zona, tiene que tener una identidad, es mucho más fácil cuando el tenis tiene identidad”, dispara.

“Yo creo que el tenis chileno es un tenis más rápido por la altura, debería ser más agresivo, más a dos o tres pelotas como jugaba el Chino Ríos, como trata de jugar Tabilo. Yo a Garin lo haría jugar más tenis Cañas que el tenis de dos pelotas, que a veces erra mucho. El tenis de Guillermo Cañas, una y una de derecha. Garín es un jugador muy fuerte de abajo, con muy buena estructura física, muy buena recuperación. Yo no jugaría a dos pelotas si tuviera su tenis”, diagnostica.

Luego, ahonda en el análisis del juego del Tanque. “Todavía no ha encontrado a la persona que le marque el camino que él necesita”, dice respecto del entrenador que requiere, aunque se descarta de un posible paso en ese sentido. “No es un tema de si me interesa o no. Mi rol no es el de entrenador, ya hice muchos años eso”, dice.