Hans Gildemeister prepara su regreso a Chile después de ocho años en Estados Unidos

La sangre tira, reza el viejo refrán. Y Hans Gildemeister (Lima, 9 de febrero de 1956) lo sabe. Después de ocho años en Tampa, Estados Unidos, el ex número 12 del mundo y top 5 en dobles alista su regreso a Chile, donde planea continuar con el modelo de academia que tiene en Norteamérica (Gildemeister Tennis Academy) y que le ha permitido trabajar con diversos talentos y recibir a varios compatriotas que buscan una oportunidad en el siempre tan competitivo mundo del tenis.

En 2012 y tras su paso por la capitanía y enfrentar algunos problemas económicos tras el terremoto de 2010, el Biónico tomó una importante oferta que le llegó. “Me ofrecieron un muy buen trabajo en la Universidad del Sur de la Florida y ahí estuve un par de años. Mis hijas, por su parte, querían estudiar inglés, y así me fui quedando. Luego, nos instalamos con la academia, pero llega el tiempo de volver. Mi familia está en Chile y mis 11 nietos están creciendo y uno quiere estar con ellos. Si bien, desde que me fui, todos los años he ido dos veces a visitarlos, no es lo mismo”, cuenta sobre la decisión que tomó a principios de años, pero cuya concreción se ha ido dilatando producto de la pandemia.

Hans Gildemeister, junto al ex top ten John Isner y alumnos de su academia.

La idea del excapitán de Copa Davis es regresar al país a fines de agosto o comienzos de septiembre. Por mientras, está ultimando los detalles. Su academia en Estados Unidos seguirá funcionando. “Tengo que dejar todo ordenado en la academia. Aquí tengo tres coaches, más un PF. En Chile pretendo hacer lo mismo; quiero contar con un buen PF, una buena nutricionista y un buen deportólogo. Ya he conversado con ellos y están dispuestos a embarcarse en este proyecto. Quizás en cuatro años más tengamos recuperado el tenis”, señala.

En su staff estará Álex Rossi, otrora head coach de la Federación, cuando Hans era parte de la Unidad Técnica Nacional. “Con Álex trabajamos juntos cerca de 15 años en mi club, desde donde salieron Marcelo Ríos y Gabriel Silberstein, como parte de un proyecto a cuatro años. Después me lo llevé a la Federación y logramos posicionar a varios tenistas. De hecho, en un momento llegamos a tener hasta cinco jugadores en el cuadro principal del US Open. También salimos campeones sudamericanos en 12, 14 y 16 años y campeones mundiales en 14. Todo de visita. Ahora salimos sextos o séptimos a nivel sudamericano. Por eso, me interesa volver al nivel en que hemos estado siempre y lo importante es hacer un buen proyecto”, sostiene.

Sobre su futura academia en Santiago, Gildemeister detalla cómo será su modelo. “Será algo muy personalizado. La idea es tener un grupo de no más de 15 chicos y ya tengo cinco que están comprometidos con el proyecto. La idea es que sea algo muy personalizado y la idea es hacer giras con ellos a Estados Unidos unas tres veces al año, porque la competencia en Chile no es tan buena. Para eso, vamos a presentar un proyecto a la empresa privada y al IND. Lo bueno es que ya hay varias municipalidades interesadas en este proyecto para el próximo año”, comenta. Y añade: “Mi idea es devolver a los juniors a la élite mundial. En mi época metimos a cinco jugadores en el US Open. Si ya lo pudimos hacer una vez, ¿por qué no hacerlo de nuevo?”.

Hans Gildemeister y la tenista chilena Alexa Guarachi.

En Norteamérica, el extenista también asesora a diversas universidades que buscan talentos para su competencia. “Ellos siempre me piden jugadores. Si los tengo en la academia, se los paso, si no, buscó en Chile; o le pregunto a algunos de mis amigos tenistas, como José Luis Clerc, Andrés Gómez y Víctor Pecci. Con la academia, pretendemos hacer lo mismo. Hay muchos jugadores que pueden optar a becas en Estados Unidos, y mi idea es ayudarlos”, recalca.

Junto con su centro deportivo en Chile, el Biónico también tiene otro objetivo en la mente: “Me encantaría viajar por el país y buscar talentos. Por eso, la academia también va a recibir a chicos de provincia y los pondremos en una casa donde tengan todas las comodidades y una señora que los cuide, de la misma manera que lo hacemos acá en Estados Unidos”.

Después de ocho años, Hans Gildemeister regresa a su casa.