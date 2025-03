Edson Puch explota contra el arbitraje tras eliminación de la Copa Libertadores: “Necesitamos que sean más transparentes”

El partido entre Deportes Iquique contra Alianza Lima terminó con un tenso ambiente. El equipo dirigido por Miguel Ramírez se despidió de la Copa Libertadores tras perder la serie ante los dirigidos por Néstor Gorosito por 3-2 en el global. Luego de la eliminación de los iquiqueños, Edson Puch salió a criticar la actuación del árbitro argentino Yael Falcón y el VAR.

Los blanquiazules consiguieron empatar de local ante los dragones por 1-1, sellando su boleto a la fase de grupos de la copa, mientras que Deportes Iquique disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En un disputado encuentro, los locales lograron dar el primer golpe con el gol de Kevin Quevedo al minuto 43, complicando los planes de los pupilos de Miguel Ramírez, que tenía que ir a buscar la remontada en el segundo tiempo.

Sin embargo, en el primer tiempo ya se mostraban los primeros desencuentros con el juez del partido, esto tras anular un gol de Steffan Pino en los minutos iniciales del encuentro por posición de adelanto, que fue revisada y validada por el VAR. En el segundo tiempo, los visitantes buscaron el empate que les fue esquivo hasta los minutos finales, cuando de la mano de Misael Dávila lo consiguieron a los 90′. En los descuentos, se desató una trifulca entre jugadores de ambos equipos que terminó alargando el partido hasta el minuto 102, cuando el juez del encuentro pitó el final, apagando las ilusiones del cuadro chileno.

Las declaraciones de Edson Puch

Edson Puch se mostró satisfecho por el papel que dio el equipo en el encuentro, señalando las dificultades que tienen para poder llevarse estos encuentros. “La verdad, creo que hicimos un partido muy correcto, vinimos de visita. La verdad que nos cuesta demasiado poder ganar”, partió explicando.

Luego, mostró su descontento con el arbitraje en los dos partidos de la serie, acusando que a ellos no se les revisan bien las jugadas que van al VAR, pidiendo mayor transparencia por parte de los colegiados. “No entiendo por qué a nosotros no nos revisan en el VAR las jugadas, en Iquique no nos revisaron bien. Ahora, de nuevo, en el gol y el penal. Somos un equipo muy humilde, muy trabajador. Necesitamos que sean más transparentes”, declaró el delantero.

El entrenador de Deportes Iquique, Miguel Ramírez, también habló sobre el desempeño de sus jugadores, analizando lo que fue la serie que terminó llevando a Alianza Lima a la fase de grupos de la Copa Libertadores y a Iquique a la Copa Sudamericana. “En casa hicimos buen partido, pero no lo ganamos, lo perdimos. Y Alianza aprovechó esa circunstancia. Hoy nosotros vinimos con la idea de achicar los espacios, poder tener la capacidad de administrar bien el balón desde el centro hacia los costados y bloqueando las diagonales de Quevedo, de Castillo, lo que era su velocidad”, afirmó.

Además, afirmó que queda conforme con lo realizado por sus pupilos, destacando lo realizado por los dirigidos de Néstor Gorosito. “Alianza es un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo internacional. Yo me voy satisfecho con lo que hicieron nuestros jugadores”, finalizó.