El Ardilla, tras las rejas: exsocio de Pancho Malo es detenido y queda en prisión preventiva por la ley de violencia en los estadios

Alejandro Ariel Ñanco Carrasco queda en prisión preventiva. El Ardilla, como es conocido dentro de la Garra Blanca, fue formalizado por el delito de incitación a la violencia en el contexto de espectáculos deportivos, debido a los hechos ocurridos en el estadio Monumental, en el partido entre Colo Colo y Monagas, donde una disputa interna en la barrabrava culminó en incidentes en el sector Cordillera.

“Se solicitó la prisión preventiva debido a que las otras medidas cautelares que habían impuestas sobre este sujeto no resultaban eficaces, dado sus múltiples incumplimientos. La idea fue acogida por el tribunal y este jueves se decretó. Todo fundado en los hechos acontecidos el 19 de abril”, señala el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Jorge Martínez.

El 3 de mayo, Ñanco debía comparecer ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, frente a la magistrado Claudia Godoy. El 23 de marzo se había despachado una orden de detención en su contra, pues antes no se había presentado a otra diligencia para la que estaba citado. El Ardilla tiene una amplia carpeta de antecedentes. Hace una década que posee prohibición de ingreso a los estadios, por una causa por homicidio que lo tuvo años en prisión. Luego de cumplir con la pena y salir de la cárcel, ha vuelto a los recintos deportivos, pese a que, en rigor, no puede entrar a uno hasta 2056.

Alejandro Carrasco ha ingresado, por lo menos, a siete partidos del Cacique desde su salida de la cárcel. Foto: @ColoColo/Twitter

Hace un año, luego de que Colo Colo recibiera a River Plate, por la Copa Libertadores, en un duelo que también estuvo marcado por la violencia, la Delegación Presidencial Metropolitana se querelló en contra de Ñanco. “Personal de seguridad privada, da cuenta a Carabineros que desde el vehículo PPU BSTL-82, marca Hyundai que se encontraba estacionado en el sector de ingreso Caupolicán del Estadio Monumental, durante el desarrollo del encuentro desde el interior del vehículo sujetos sacaban elementos y los llevaban al sector de galería Arica, dejando en todo momento la puerta delantera derecha del vehículo abierta en el lugar. Al finalizar el encuentro, aproximadamente a las 22:30 horas, llega el querellado al automóvil, realizándole una fiscalización por parte de Carabineros, encontrando dentro de la maleta del vehículo dos cajas con elementos de pirotecnia cada una con 5 bengalas marca Strogo, 3 bengalas y 3 petardos de ruido, motivo por el cual se procedió a su detención”, decía la descripción de los hechos.

Pese a la acusación, El Ardilla siguió con sus movimientos. Luis Urzúa, el jefe de seguridad de Blanco y Negro, reconoció en su informe la presencia de Ñanco durante el cotejo ante Monagas. “Este tipo se ha metido por lo menos en siete partidos”, reconocen en Colo Colo. Desde marzo del año pasado que el exsocio de Francisco Muñoz está ingresando pirotecnia al recinto de Macul. Lo hizo ante Universidad de Chile, Alianza Lima, River Plate, Internacional de Porto Alegre, Curicó Unido y Monagas. También en el amistoso ante Colón de Santa Fe, en el marco de la despedida de Esteban Paredes.

Cuando estalló la polémica por la presencia del otrora cercano a Pancho Malo, Alfredo Stöhwing no tuvo reparos en reconocer los fallos en el sistema de ingreso. “Es vergonzoso que tengamos ese tipo de gente dentro del estadio y yo no tengo una explicación de cómo ocurre. Es un tema muy complejo, muy largo, pero le puedo asegurar que no es fácil, sino obviamente que habríamos hecho todo. Hay suplantación de identidad, hay un montón de formas, lamentablemente”, dijo.