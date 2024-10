El caliente desahogo de Daniel Morón por el caso Palacios: “No nos provoquen; jugamos contra todo y contra todos”

Daniel Morón se desahogó con fuerza tras la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera, que los deja como líderes del Campeonato Nacional. El gerente deportivo de Blanco y Negro aseguró que el Cacique ha tenido que luchar contra la adversidad en los últimos días. “Era lo que buscábamos. Siempre digo lo mismo, entramos a jugar un campeonato para ganarlo. Muchas veces pasan cosas que se puede dar o no se puede dar, pero buscábamos esto, lo hemos encontrado, no ha sido fácil. El partido de hoy fue muy duro y eso es lo lindo. En Colo Colo, con todo y contra todo, siempre tiene que pelear en el primer lugar”, dijo a TNT Sports.

“Hay que pelear contra todo. En Colo Colo yo estoy acostumbrado, llevo en este país 36, 37 años, desde que llegué a Chile y siempre para ganar cosas he peleado contra todos y contra todo. Esa es la única forma de que las cosas son más sabrosas aún. Lo más difícil es cuando Colo Colo saca cosas de adentro, entonces que no nos provoquen porque sacamos cosas de adentro”, añadió.

Carlos Palacios no pudo jugar por Colo Colo ante La Calera. Foto: Photosport

En esa línea, abordó la baja de Carlos Palacios, quien no fue autorizado por la ANFP para jugar. “Ante la adversidad sacamos cosas mucho peores. Así que no busquen sacarnos cosas peores porque al final de cuentas los que pagan el plato roto son los rivales. No sé por qué la ANFP no dejó jugar a Palacios, no me interesa. Lo único que es verdad, nosotros contábamos con el jugador, el jugador quería estar, que es lo más importante. Pensábamos que no había nada anormal”, sentenció.

De pasó, criticó a la Federación por la manera que abordaron el caso del futbolsita. “Eso de que se fue unilateralmente no es así. Me consta de que el jugador habló con parte del cuerpo técnico de Gareca, entonces a él al momento de hablar con alguien y que ambas partes toman decisiones, yo creo que esto ya no es unilateral”, propuso.

Además, abordó una eventual futura suspensión. “Nosotros pensábamos que podía jugar ahora y un día antes nos dijeron que no podía. Si no puede, nos van a volver a tocar la oreja y nos van a hacer enojar de nuevo”, cerró.