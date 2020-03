El campeón se queda afuera: el Atlético saca de carrera al Liverpool

La Liga de Campeones tiene dos clasificados más para los cuartos de final. Son el Atlético de Madrid y el PSG, que se unen al Leipzig y al Atalanta, el par de sorpresas que tiene la competición. El Liverpool, el último monarca de la Orejona, se quedó en el camino en un partidazo, cayendo en la prórroga por 2-3.

En Anfield, el equipo de Jürgen Klopp se jugó una final para remontar la desventaja de 1-0 de la ida. Fue superior a los colchoneros en los 90′ regulares, que soportaron el vendaval por la actuación sobresaliente del arquero Jan Oblak, el sostén del Cholo Simeone. Los roles estaban claros en la cancha: si un equipo buscaba la victoria con ahínco, el otro apelaba al pragmatismo y se replegaba en su zona.

Lo que no pudo evitar el meta esloveno fue el cabezazo del neerlandés Georginio Wijnaldum, que abrió la cuenta en los 43'. Con el 1-0 para el local, se igualaba la eliminatoria. En general, el panorama fue el mismo durante el encuentro. Mientras el Liverpool presionaba, el Atlético esperaba metido en su terreno, cada vez más atrás y sin una salida clara. Y Oblak, en lo suyo: atajando. En los 66' casi cae el segundo de los ingleses, con un cabezazo de Robertson que dio en el travesaño. A seis del final, una chilena de Mané dentro del área se fue elevada. Los Reds copaban la cancha y no le danan espacio de salida a la visita, pero no les salía el gol. En los descuentos, le anularon un tanto a Saúl por fuera de juego. El marcador se mantuvo 1-0 y el juego se estiró a la prórroga.

El alargue estuvo tan intenso como el tiempo regular. En los 94′, Roberto Firmino por fin pudo vulnerar a Oblak. En una jugada muy parecida al 1-0, el 9 cabecea, el tiro da en un poste y el mismo captura el rebote. Pero la ventaja duró nada. Un mal rechazo del portero Adrián permite que Joao Félix quede con la pelota, cede a Marcos Llorente y remata al segundo palo. Gol del Atlético, que estaba clasificando por el gol de visita. Con ese tanto cambió el partido. El propio mediocampista se erigió como el héroe de la jornada, anotando nuevamente en el cierre del primer tiempo agregado. Anfield en silencio, salvo por los exaltados españoles.

Los Reds necesitaban dos goles más para clasificar, lo que no llegó. Se desordenaron. El Atlético terminó ganando con un tanto postrero de Morata, da el golpe y sigue en carrera. Mientras tanto, los últimos finalistas se despiden en octavos: Liverpool y Tottenham. La Champions tendrá otro campeón.

El PSG avanza a puertas cerradas

El fútbol francés también ha sido trastocado por el Covid-19. Ante esto, la revancha entre el PSG y el Borussia Dortmund fue a puertas cerradas. Por su parte, Kylian Mbappé comenzó en la banca luego de que fuese sometido al exámenes por coronavirus y resultasen negativos. Los parisinos se impusieron 2-0 a los amarillos y clasificaron a cuartos.

Los tantos fueron de Neymar (28′) y de Juan Bernat (45′+1′). El Dortmund terminó con 10 por la expulsión de Emre Can.