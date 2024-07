“El circo más grande que vi en mi vida”: la furia de Mascherano por el polémico debut de Argentina en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 arrancaron con polémica. En lo que fue el primer turno de competencias de todo el evento, Argentina cayó 1-2 ante Marruecos en un cotejo que se suspendió por más de dos horas debido a agresiones que sufrieron los jugadores trasandinos desde las gradas tras un gol agónico.

Lo más sorprendente fue que luego de que reanudaran las acciones, el VAR determinó que el gol de los campeones del mundo no era válido por un offside. Fue en ese momento de hecho, que las cámaras televisivas mostraron a Javier Mascherano, DT trasandino, dándole con todo a la organización: “Es el circo más grande que vi en mi vida”, lanzó el ex defensa del Barcelona.

Las declaraciones dieron la vuelta al mundo y Masche tuvo que salir a explicarse. Lejos de dar un paso atrás, reiteró sus críticas a la organización, dando detalles incluso de un robo que sufrió la delegación. “Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decía. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, comenzó explicando.

“No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Dejame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me parés el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón”, fue otra de sus declaraciones.

Fue tras eso, que ventiló una grave situación que vivió la delegación argentina en los días previos a su debut en la cita de los anillos. “Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”, comentó a modo de cierre.