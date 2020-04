El COCh y la CNCD se limitan a mirar

El Comité Olímpico de Chile y la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD) miran con distancia el fuego cruzado desatado en el ciclismo nacional y las denuncias iniciadas por el positivo confeso Nicolás González, sancionado por EPO hasta febrero de 2021, sobre la trama de dopaje imperante en el deporte del pedal. Los organismos que velan por la limpieza del deporte se lo toman, por ahora, como meros espectadores.

El COCh dice que las revelaciones están siendo estudiadas, pero que no dispone de herramientas para actuar. “Sin prerrogativas legales o administrativas no se pueden obtener resultados útiles. Por lo mismo, hemos solicitado ayuda al gobierno para que se puedan hacer las modificaciones legales necesarias y se considere a las sustancias que son dopaje para la WADA como un delito. De esta forma el Estado sí tendrá las herramientas para perseguir a todos quienes participen de alguna red de dopaje”, asegura.

El organismo olímpico, que controla ahora el ciclismo tras la desafiliación de su federación, sostiene que está tutelando bien. Y rechaza las acusaciones de que mantiene a entrenadores de deportistas. Aunque con eufemismos: “Desde que el COCh está supliendo en algunos ámbitos la administración de la federación, hemos realizado reuniones técnicas con entrenadores de los ciclistas más destacados, porque son los encargados técnicos de los posibles seleccionados nacionales. En el caso puntual del ciclismo de pista y ruta, solo hubo una reunión en el mes de enero y en ningún caso se nombró algún entrenador como seleccionador nacional. Esa información es errónea”.

Lo cierto es que los entrenadores siguen ahí. Y aunque no son parte COCh, sí están junto a ciclistas del Team Chile. El COCh, dice, no puede evitarlo: “No hay ningún proyecto presentado por el Comité Olímpico o Plan Olímpico donde estén a cargo esas personas. Si son entrenadores de deportistas en particular es un resorte exclusivo de esos deportistas, y ninguna institución tiene las facultades administrativas para prohibirlo”.

La CNCD, en tanto, está lejos también de actuar. Desde 2014 ha perseguido a los tramposos en el deporte y limpiar el ciclismo ha sido uno de sus principales objetivos. Pero ante los testimonios publicados en La Tercera, el organismo dice que está a la espera de denuncias formales para iniciar una investigación. Ellos no van a citar a nadie. “No hay ninguna denuncia oficialmente a la Comisión. La CNCD recibe denuncias formales, las cuales son investigadas de acuerdo a nuestros protocolos”, se justifica Jorge Cancino, el presidente.

Mientras, siguen sucediéndose las declaraciones que se suman y amplían lo destapado por Nicolás González en su confesión-denuncia. Y también, alguna respuesta de los señalados, Como Jaime Rojas, Sapete, el masajista acusado de comprar las sustancias dopantes a los corredores, que se desahogó con un mensaje ofensivo y amenazador contra Nicolás González a través de Facebook.