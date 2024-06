El consejo del mentor de Claudio Bravo ante su salida del Betis: “Le diría que llame a Messi y Beckham y les diga que quiere ir al Inter Miami”

Julio Rodríguez es el mentor de Claudio Bravo. Sus carreras y sus vidas están estrechamente ligadas. En el caso del preparador de guardametas el vínculo es tan estrecho que un abrazo entre ambos constituye su imagen de perfil en WhatsApp, la plataforma por la que atiende a El Deportivo. Es tan natural que ni siquiera constituye una infidencia contarlo. El histórico arquero de la Roja, por cierto, ha reconocido en múltiples ocasiones la influencia que el entrenador significó para su carrera.

Rodríguez mira ahora cómo el vínculo entre su pupilo y el Betis llega a su fin. Y, sobre todo, está atento a la decisión que tome el vilucano respecto de su próximo paso. Lo hace con tranquilidad. Asume que la madurez que le brindan sus 41 años y, principalmente, una extensa y exitosa permanencia en el primer nivel del fútbol mundial llevarán a su pupilo a adoptar la mejor decisión. “No he sabido nada. Es bueno que no comente cuáles son sus siguientes planes. A mí me gustaría que siguiera en Europa y a él, seguramente lo mismo, pero también se le puede abrir un espacio en la MLS, Yo creo que le gustaría. Le falta más competencia, pero se recuperó, está bien. Debe estar pensando en seguir jugando una o dos temporadas más”, sostiene preliminarmente, en el inicio del diálogo con El Deportivo. Luego profundizará sobre todas las opciones que e.

Descarta el retorno

Hace unos días, en una entrevista, Bravo se mostró reticente a la posibilidad de volver a Chile.

Yo lo veo en el extranjero. No creo, por lo que hemos hablado hace unos meses, que quiera terminar en Chile. Yo pensaba que podía ser Colo Colo, sobre todo con Mosa como presidente, que lo autorizó a entrenar un par de veces conmigo en las dependencias del club. Por lo que me di cuenta, lo tiene bien considerado. No creo que hayan tenido más contactos. No sé cuáles serán los pensamientos de Mosa, pero creo que lo más probable es que siga afuera.

Habló de diversos factores. Uno es el aspecto familiar, algo que también había comentado antes. ¿Ese factor será determinante?

Él no solo puede pensar por él. Las niñas más grandes ya piensan en la universidad, entonces su decisión tiene que ir acompañada por lo mejor para su familia. El segundo país en que le gustaría seguir sería España. Y Estados Unidos también sería una buena opción en ese sentido, si se le abre alguna opción. Tanto para él como para su familia. Allá respetan mucho más a los deportistas de elite. En su paso por Inglaterra le gustó esa forma de vida. Claudio ya no puede hacer contratos largos, pero está para seguir jugando. El regreso a Chile sería un cambio radical para todos. No solo para Claudio. Incluso pese a que tiene a familiares.

¿Le ha comentado qué piensa hacer?

No sé qué estará pensando. Yo solo me formo la idea de lo que podría querer. Los contactos con la gente de Inter de Miami deben ser bastante cercanos, porque hay ex compañeros suyos en el Barcelona. Estoy suponiendo. Seguramente a ellos les debe gustar mucho su forma de jugar, no solo atajando. Al Inter Miami le falta un arquero así. El que tiene ataja harto, pero le falta lo otro. Integrar el arquero al juego es algo que los estadounidenses no conocen mucho. Ellos todavía piensan en que el arco está solo para atajar. Entonces, sería una novedad para la MLS. Pero no sé, lo saco por lógica. Si recibe una oferta del Inter de Miami, creo que no lo pensaría mucho. Están los compañeros que tuvo en el Barcelona y las universidades para las niñas son mejores que las de acá. Lo ideal.

Bravo puso como ejemplo las críticas que ha recibido Arturo Vidal al momento de analizar la opción de volver a Chile.

Él se refería más a la crítica fuera de la cancha. Ellos llevan tanto tiempo en esto que las críticas enfocadas al juego son hasta aceptables. Tienen que ser evaluados por lo que hacen, pero acá la gente habla más de la vida personal, familiar. Las críticas van por ahí. A Arturo, lógicamente, le costó adaptarse, al principio. No es fácil para quien viene de esas ligas, con esos técnicos y compañeros que tuvo. Sin menospreciar a nadie, no estamos al nivel de Inglaterra, Italia, Alemania, España. La adaptación no es tan fácil para ellos. Capaz que no estaba en un 100 por ciento, pero de a poco ha ido conociendo a sus compañeros, la liga y su condición ha mejorado bastante. Se está adaptando bastante bien. Pero lo que más les molesta es que los critiquen por la vida privada. Y eso a nadie le parece tan bien. Lo que dijo Claudio se confundió un poco. Entendieron que era por lo del rendimiento y no es por eso. Es por lo que se dice de lo que pasa fuera del campo de juego.

Uno supone que acostumbrarse a Chile no debería ser un problema.

La adaptación tampoco es tan fácil como se cree. Imagínate lo que significa. Estar en el equipo que los vio nacer es agradable, pero tienen que adaptarse a un técnico distinto, a un plantel que es diferente, y bastante diferente. No vamos a hablar de categoría. Cuesta adaptarse a los niveles de acá. Lo mismo a las canchas. A la que sea. Cuesta decirlo, pero no estamos en ese nivel todavía.

¿Qué tan distinto es lo que vivía afuera?

Yo fui una vez al Barcelona y conocía lo de Holanda. El Ajax te llena el estadio en todos los partidos y son canchas y estadios espectaculares. En el Barcelona no hay desmanes, los jugadores son respetados en todo aspecto, no se preocupan de que la señora dijo esto, o de si fue al restorán y lo vieron tomándose una cerveza. Eso es lo que a los jugadores que vienen de vuelta les molesta. Y luego está lo de la categoría. Yo lo vi entrenar con Messi, con Xavi, con Neymar. Con jugadores de ese nivel.

¿Qué le aconsejaría?

Le diría que ojalá, si tiene alguna oferta de buen nivel de España, que se quede por allá, si respetan que ya tiene 41 años y ya no puede entrenar a la misma intensidad o jugar tres partidos a la semana. Sería su mejor opción. Está muy adaptado, aunque tenga que cambiarse de ciudad. Y si no se da esa opción, la MLS sería bueno. Cualquier equipo sería una buena opción. Si es el Inter Miami, es maravilloso. Sería hasta la primera opción. Los estadounidenses respetan mucho a los tipos que han ganado cosas, que son estrellas. En todos los deportes. Los respetan como tales. Lógicamente, hay críticas, porque todos están expuestos a eso, pero va a vivir tranquilo.

¿Y entonces?

Le diría que llame a Messi o a Beckham y les diga que tiene mucho deseos de ir a jugar una o dos temporadas allá. Qué le dirían, no lo sé. Pero eso sería lo que yo le aconsejaría a Claudio. Tiempo de carrera le queda. Están los casos de Pepe Reina, de Buffon, ejemplos hay varios. Y no se pierde la calidad. Si no se pueden mover, no los contratamos, pero son tipos que tienen una genética diferente. Le quedaría muy bien eso.