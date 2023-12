Formador de Bravo apuesta por su regreso a la Roja tras la salida de Berizzo: “Se le perdió el respeto a Claudio”

El fin de año toma a Claudio Bravo en una complicada posición. El guardameta nacional continúa recuperándose de una lesión que lo alejó de las canchas y aún está en duda si es que puede sumar minutos antes de fin de año.

Además, en la temporada presente estuvo alejado de las últimas convocatorias de Eduardo Berizzo para competir en las Eliminatorias, aunque podría estar presente en la lista de convocados de quien asuma el mando de la Roja.

Al menos así lo considera Julio Rodríguez, formador del portero campeón de América. “Es que claro, al final hay que ganarse la nominación, digamos, no tan solo por experiencia sino que hay que ganársela jugando”, advierte de entrada en diálogo con Red Gol.

“Claudio siempre que jugó demostró que estaba a un mejor nivel que los otros arqueros que habían en la selección, porque está jugando en España, torneos internacionales”, continúa el guía de Bravo.

Además consideró que durante el tiempo que estuvo Berizzo “él tendría que haber venido por mérito, por experiencia y por respeto”. Agregó que “Yo creo que el respeto se le perdió un poco a Claudio, y eso no es bueno para el fútbol chileno en sí, en general”.

Claro que uno de los primeros pasos que tiene que conseguir Claudio Bravo para volver a ser considerado por un seleccionador es mostrarse competitivo en su respectivo club. Por lo mismo, Rodríguez apunta que el golero nacional debe intentar volver lo antes posible a la acción en el Real Betis con el fin de demostrar en la cancha su vigencia y que puede llegar a ser un aporte en la posición.

“Entonces, esperemos que se mejore bien de su lesión y que vuelva a jugar pronto, y sin duda que lo que le aporta Claudio a la selección es mucho más que tan solo atajar”, advierte, aludiendo a su rol de líder.

También destaca dentro de su técnica que “es un jugador más del equipo, juega fuera de su arco, juega bien y conduce al equipo a construir cosas buenas desde el fondo, intercepta balones profundos”.

“O sea, él tiene cosas que lamentablemente acá los arqueros chilenos no tienen todavía, entonces son un aporte mucho más grande para el equipo porque puede hacer más cosas”, cerró sobre Bravo.

Destacando a Cristóbal Campos

Otro arquero al que le dedicó buenas palabras es a Cristóbal Campos, portero de Universidad de Chile que comenzó la temporada 2023 como titular, pero que no logró convencer a Mauricio Pellegrino, quien terminó por darle la titularidad en el cierre de la competencia a Cristopher Toselli.

Sobre la posibilidad de que pueda ser titular en la Roja expresó que “puede ser, claro, porque tiene hartas condiciones, un físico realmente importante, inclusive de nivel internacional. Es raro ver a un arquero chileno tan alto y bueno, físicamente yo creo que él siempre puede mejorar, pero sí, yo creo que podría ser”.

“Eso sí, yo no sé como está trabajando Campos para mejorar su juego, porque ya si no mejora lo que tiene lógicamente que no va a tener muchas posibilidades”, añade.

“Ha evolucionado, pero yo creo que tiene que mejorar muchas cosas como para ser el titular indiscutido de la selección de aquí a unos años, pero las condiciones las tiene”, cerró Julio Rodríguez.