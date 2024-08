El dardo de Carlos Palacios a sus críticos tras quedarse en Colo Colo

Los últimos días han sido movidos para Carlos Palacios. El volante ofensivo de Colo Colo había tenido la posibilidad de partir a Boca Juniors, pero tras una serie de situaciones, al final terminará la temporada junto al Cacique.

Ahora, en la previa del partido de este jueves contra Ñublense en el estadio Monumental, el club compartió una secuencia de imágenes en la que se le ve preparándose para afrontar el duelo contra los Diablos Rojos.

De esta publicación se valió el volante para aprovechar de repasar a sus críticos, en especial después de haber quedado fuera de la nómina que enfrentó a Everton el fin de semana pasado.

“Y eso que estaba amurrado”, escribió la Joya en su cuenta de Instagram en la que volvieron a aparecer publicaciones disponibles.

El mensaje de Carlos Palacios que fue compartido por Brayan Cortés en Instagram.

Sobre su ausencia para el duelo contra los ruleteros, Jorge Almirón había explicado que “Carlos tuvo un golpe en Barranquilla y luego pasó lo de la oferta de Boca Juniors, por lo que tomé la decisión que no estuviera por el estrés que genera todo, pero hoy estuvo acá y está en el vestuario”, reveló en la oportunidad.

Al margen de la explicación del técnico, la situación se siguió tratando. “Carlos está más tranquilo, estaba con algunas intenciones de salir, pero le hemos hecho saber la importancia que tiene para el equipo, la instancia que estamos jugando, así que está tranquilo”, detalló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Los caminos de salida

Más allá de la reacción del jugador y la imposibilidad de que Boca lo fiche en este periodo, está clara la influencia que tiene Juan Román Riquelme sobre el oriundo de Renca. “Desde enero llevo una relación bonita con él”, indicó en una entrevista con TNT Sports Chile que concedió hace poco más de un mes. “Que le pregunten a Román qué me ve, para que él responda, porque acá dicen que no saben qué me ve”, añadió.

“Feliz de que el último 10 me llame, conversar con él... Soy muy joven todavía, me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado y hemos hablado de fútbol siempre”, complementó, dando cuenta de la estrecha relación que tiene con el actual presidente del cuadro xeneize.

Ahora, Colo Colo y Palacios deben concentrarse en el duelo contra Ñublense programado para este jueves a partir de las 18.00 horas. El elenco de Macul recibirá en su estadio a los Diablos Rojos teniendo en mente como objetivo conseguir la victoria que los mantenga en la lucha por el liderato que hasta ahora sostiene Universidad de Chile.

Los albos, que aún mantienen pendiente el encuentro contra Huachipato, saldrán a la cancha con 39 puntos, siete unidades por debajo de los azules.