El dardo de Esteban Paredes a Jorge Sampaoli: “Era un tipo raro; pescaba a los titulares y los que eran de la U”

La exitosa carrera de Esteban Paredes en el fútbol nacional pareciera no tener grietas ni dolores. Sin embargo, durante el proceso de Jorge Sampaoli en la Roja, el formado en Santiago Morning nunca logró destacar como muchos esperaban.

El exdelantero tiene su particular visión para explicar el poco protagonismo en el Equipo de Todos. “Yo volví de México en 2014 a Colo Colo. Salimos campeones e hice 16 goles en 13 partidos. Creo que Sampaoli me llamó no porque le gustara, sino porque era el goleador del Campeonato. Estaban (Mauricio) Pinilla, (Alexis) Sánchez, (Eduardo) Vargas… Siento que me citó por compromiso, porque después no me hizo jugar. De repente, nos poníamos a entrenar y él lo hacía con el primer equipo y nosotros estábamos a un costado haciendo tenis fútbol”, sostuvo Paredes al sitio En Cancha.

“Nunca lo hablé con él. Él era un tipo raro, que no te pescaba mucho. Él pescaba más a la banda de los titulares y los que eran de la U. Pero, nada, no tengo problemas; no jugué y ya está. Es parte del fútbol”, acusó.

Paredes, además, volvió a destacar su relación con Marcelo Bielsa. El rosarino lo llevó a la Roja e, incluso, lo hizo jugar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Frente a Suiza, en la sufrida victoria, el goleador histórico de Colo Colo habilitó a Mark González con un preciso centro desde la derecha.

“Bielsa siempre nos mostraba videos de un minuto, un minuto y medio, a cada jugador. Por etapas de juego, por puestos. Fuimos a Japón a jugar la Copa Kirin (2009) y él era de conversarte mucho, de decirte las cosas. Jugamos con Bélgica y, después del partido, yo con un corte, porque me pegué un cabezazo con un rival... Íbamos en el bus y me manda a buscar con un asistente. Me siento a su lado y me dice ‘¿Cómo está Esteban?, le quiero hacer una pregunta… ¿Cómo cree que jugó?’’, confesó. “Yo me quedé helado, pensé que me iba a preguntar otra cosa y le digo ‘creo que no lo hice mal, pero me faltan muchos movimientos todavía, tengo que ser más constante, cambiar de ritmo’”, contó.

Paredes continuó relatando su íntima conversación con el DT. “Le dije tres o cuatro palabras y me responde ‘Está bien, don Esteban, vaya a sentarse nomás’. Nunca supe qué había dentro de esa cabeza, pero con él aprendí mucho. Yo tenía 29 años y, a partir de ahí, de dos o tres cosas que él me dijo, ya fui otro delantero en el área. Me dijo, ‘Esteban, eso que haces cuando te perfilas hacia el arco, debes hacerlo 20 veces por partido, no dos o tres. Hazlo constantemente’... Y eso me ayudó bastante, porque después recibía, giraba, estaba perfilado hacia el arco y generaba una ocasión de gol”, cerró