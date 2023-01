El desahogo de Felipe Gutiérrez tras rescindir contrato en Universidad Católica

La polémica se instaló en San Carlos de Apoquindo a tan solo horas de que los cruzados debuten en el Campeonato Nacional (domingo al mediodía, frente a Everton). Felipe Gutiérrez rescindió contrato con el equipo de sus amores.

El volante, a través de las redes sociales, sacó la voz. Responsabiliza directamente a Ariel Holan por su salida del club. “Sólo quiero aclarar que nunca abandoné el barco, ¡fue una decisión técnica!”, posteó en Instagram.

Luego agradeció su experiencia en la escuadra de Las Condes y le deseo lo mejor a la gente de la franja. “¡Muchas gracias por este tiempo vivido! A los hinchas gracias por tanto cariño y apoyo. Ahora me toca seguir, vendrán nuevos desafíos y a luchar por ellos”, escribió y agregó: “A mis compañeros y a toda la gente del club les deseo toda la suerte del mundo y ojalá un día poder volver. Un abrazo enorme”.

Ariel Holan, por su parte, descartó que haya borrado al mediocampista del club. “Como metodología de trabajo tenemos la sinceridad como uno de nuestros pilares fundamentales en cuanto a lo que le planteamos al futbolista. Al único jugador que recuerdo haber sacado de Católica es a Melano porque teníamos sobrecupo, después no saqué a ninguno”, soltó en rueda de prensa.

Acto seguido, añadió que “nuestra metodología es hablar de frente y decirle al jugador ‘este es el menú de opciones’ y el jugador elige”. Aunque la guerra entre ambos se desató cuando el DT mandó al futbolista a entrenar apartado del plantel.

“Nos quedaremos corriendo todo el año entonces. Vamos no más”, reveló Gutiérrez hace unos días atrás y detalló: “Para los que no entiendan, me quedo entrenando en un grupo aparte”. El comentario que Holan también intentó refutar al concluir que “si lo que le ofrece el entrenador el futbolista lo toma, participa del plantel y si no lo toma o decide buscar una opción, se activa un segundo mecanismo”.