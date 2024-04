El descargo de Nuno Borges contra Christian Garin por el polémico punto del ATP de Estoril

Nuno Borges aún le da vuelta al punto que pudo cambiar su suerte ante Christian Garin. Había perdido el primer set por 2-6 y cuando estaba sacando para ponerse 4-2 y ratificar el quiebre que había logrado en el juego anterior, la intervención de un espectador y el criterio del juez sentenciaron su participación en el ATP de Estoril.

“Salí de la cancha sin entender el criterio del árbitro. Él sabe que cometió un error. No tenía ningún sentido. El punto no debería detenerse porque alguien entre la multitud grite”, dijo el número 62 del ranking ATP tras perder por 2-6 y 6-7 ante el deportista nacional.

El portugués se refería a una jugada donde Garin coloca la pelota en la línea y un asistente grita desde las gradas out (fuera), lo que provoca la desconcentración de ambos tenistas. Es que Borges pensó que había logrado ratificar el break anterior y se detuvo, mientras que el nacido en Arica le pegó hacia afuera argumentando que su rival se había quedado quieto.

“Detuvo el punto. Yo también me detuve. No sé si es mi punto o si deberíamos repetirlo. Necesito comprobarlo. Lo comprobaré más tarde”, argumentó el 112° del escalafón. Pero el representante local no creyó mucho en la explicación e hizo sus descargos.

“Él sintió que algo venía de la multitud, pero continuamos y falló. Garín me dijo que falló porque paré. No es su culpa, pero tampoco se ve bien en esta situación”, enfatizó. Y no alegó más, pues la suerte estaba echada: Borges deberá buscar suerte en otra de las paradas que tiene el circuito en Europa y Garin va a la semifinal.

Claro que las cosas no serán fáciles para el integrante del equipo de Copa Davis, ya que la gente quedó muy enojada con él por lo sucedido en la tierra batida y Gago sabe que estarán en su contra. “Después de eso (el polémico punto), el ambiente era una locura y estoy muy orgulloso de mí mismo. Fue un poco molesto durante el partido”, recordó el chileno.

Pero aseveró que no guarda rencor, por que “entiendo la frustración de la gente, él es un gran oponente, luchó por cada punto y va a seguir jugando bien esta temporada”. La misma que lo medirá este sábado ante el polaco Hubert Hurkacz (10°) con el que ya tiene un encuentro previo: se enfrentaron en la tercera ronda de clasificación de Wimbledon en 2018 y el europeo cayó en tres sets (6-2, 6-2 y 7-5).

