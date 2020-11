El día más amargo de Quinteros en Macul

Gustavo Quinteros sufrió sin descanso durante 90 minutos en el Monumental. El técnico de Colo Colo estaba desesperado, como si recién ayer hubiera tomado real consciencia del grave problema en que se metió. Impotente, levantaba los brazos, gritaba y se lamentaba. Llegó a tanto su enfado que incluso ingresó un par de metros a la cancha para reclamarle una mano al árbitro Tobar. Curiosamente, el juez solo le advirtió que se calmara con señas, porque la amarilla se la llevó Mouche.

Sin ganas de nada, el DT se fue rápido una vez que terminó el partido, con nueva derrota para el Cacique, esta vez por 0-2 ante Iquique. Al DT se le había olvidado que tenía que atender a la transmisión oficial en el borde de la cancha, pero no le quedó otra que devolverse ante el llamado a viva voz de la producción del CDF.

La imagen era tragicómica, porque mientras el argentino nacionalizado boliviano disfrazaba su evidente amargura con un análisis exageradamente positivo del deficiente juego de los albos, a muy pocos metros estaba el plantel nortino completo celebrando la victoria, todos abrazados y felices, a través de una ronda liderada por el técnico Cristián Leiva.

“Jugamos de menos a más, estuvimos desconcentrados en los goles, pero el equipo jugó como tenemos que empezar a jugar, cada vez mejor que los rivales. En el juego estoy conforme y me voy tranquilo, porque a pesar de los errores, jugamos mejor que el rival; pero no pudimos convertir. No tenemos preocuparnos por el resultado, sino por el juego. El resultado fue inmerecido. Tuvimos dos errores al comienzo que hizo todo cuesta arriba”, comentó Quinteros.

El estratega por ahora no piensa en nuevos fichajes: “Tenemos que poner bien a Mouche, Blandi y Morales, después pensar en nuevos jugadores para fortalecer. El club contrató a Falcón para reemplazar a Zaldivia. Eso nos deja tranquilos en esa zona. Lo que tenemos que pensar, más allá de las incorporaciones, es en recuperar jugadores. Hay un muy buen plantel que todavía no está”.

Por último, el adiestrador criticó la programación de la ANFP. “Tuvimos que usar jugadores que todavía no están al cien. Jugamos el miércoles y ahora el sábado en la mañana. A veces no entiendo esa planificación que algunos equipos tenemos que cumplir que no nos da la posibilidad de recuperarnos. Jugar dos partidos en menos de tres días es complicado, pero, sinceramente, no tengo nada que decir, todos dieron el máximo”, concluyó.