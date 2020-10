Gustavo Quinteros: “En el juego estoy conforme y me voy tranquilo"

Colo Colo se olvidó de ganar. Con la derrota por 0-2 ante Deportes Iquique este sábado en el Estadio Monumental los albos sumaron su noveno encuentro sin saber de victorias, lo que los mantiene penúltimos en la tabla de posiciones a la espera de lo que haga el colista, La Serena, este domingo ante la UC.

“Jugamos bien, generamos mas situaciones claras que el rival. Cuando las malas vienen es así. Generamos dos situaciones claras y las fallamos. Jugamos mejor, lo único malo es el resultado. De a poco vamos mejorando en cosas y recuperando jugadores. Espero en unos días tenerlos a todos y mejorar el resultado”, analizó Gustavo Quinteros en CDF.

Ante la presión de estar en los últimos puestos del Torneo Nacional, el DT albo no manifiesta preocupación. “Faltan muchos puntos, mucho trabajo y recuperar jugadores. Jugando así y mejorando vamos a salir de donde estamos”, dijo. “No estamos claros en los últimos metros pero generamos situaciones. Hoy no merecimos perder, para nada”, agregó.

Luego, en conferencia, no cambió su discurso: “Jugamos de menos a más, estuvimos desconcentrados en los goles. pero el equipo jugó como tenemos que empezar a jugar, cada vez mejor que los rivales. En el juego estoy conforme y me voy tranquilo, porque a pesar de los errores, jugamos mejor que el rival; pero no pudimos convertir... No tenemos preocuparnos por el resultado, sino por el juego. El resultado fue inmerecido. Tuvimos dos errores al comienzo que hizo todo cuesta arriba".

El técnico argentino nacionalizado boliviano además analizó la posibilidad de nuevos fichajes. “Tenemos que poner bien a Mouche, Blandi y Morales, después pensar en nuevos jugadores para fortalecer. El club contrató a Maximiliano Falcón para reemplazar a Zaldivia. Eso nos deja tranquilos en esa zona. Lo que tenemos que pensar más allá de las incorporaciones es en recuperar jugadores. Hay un muy buen plantel que todavía no está”, comentó.

También criticó la planificación de partidos, considerando que se vienen “Tuvimos que usar jugadores que todavía no están al cien por ciento. Jugamos el miércoles y ahora el sábado en la mañana. A veces no entiendo esa planificación que algunos equipos tenemos que cumplir que no nos da la posibilidad de recuperarnos. Jugar dos partidos en menos de tres días es complicado. Pero sinceramente, hoy no tengo nada que decir, todos dieron el máximo”.

Por último, Quinteros se refirió a la polémica entre el club y Matías Zaldivia, luego de que la concesionaria no quisiera hacerse cargo de su lesión para luego arrepentirse ante las críticas: “Estoy al margen ahora. Sí pude hablar con los dirigentes para solucionar el tema de Zaldivia, que ya no se hable de conflictos entre dirigentes y jugadores, que podamos trabajar con tranquilidad. Todos juntos podemos salir adelante”.