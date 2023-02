El directo mensaje de Arturo Vidal a sus críticos en el Flamengo

Arturo Vidal y Flamengo se quedaron con las ganas de disputar la final del Mundial de Clubes después de perder por 3-2 en la semifinal de la competencia contra el Al Hilal de Arabia Saudita.

Si bien en la mente del volante nacional estaba enfrentarse al Real Madrid, esta situación no se pudo dar. La expulsión de Gerson en el final del primer tiempo obligó al técnico del Mengao a hacer un cambio en los planes, por lo que el Rey solo alcanzó a estar presente desde el minuto 81 del encuentro sin llegar a ser un jugador determinante para conseguir el empate.

A raíz de esto, Vidal recibió una serie de críticas. Unas apuntaban a su bajo rendimiento en el encuentro, mientras que otras estaban referidas a las provocaciones contra los merengues tras conseguir la Copa Libertadores y la clasificación para el Mundial de Clubes.

Claro que ahora el Rey tuvo su momento para descargarse de una particular forma. Ocupando su cuenta de Instagram, Vidal publicó una frase de Zlatan Ibrahimovic en la que el sueco mencionaba su regreso a la actividad deportiva.

“Si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno”, lanzó el delantero del Milan. Esta frase le fue enviada a Vidal por otro usuario que apuntaba que el chileno se sentía así después de recibir los comentarios negativos.

Y así lo terminó confirmando el seleccionado nacional tras comentar que “solo a los más grandes critican”.

La publicación de Arturo Vidal en su cuenta de Instagram.

Los dardos contra Vidal

El chileno fue uno de los jugadores que fue apuntado por la prensa brasileña tras la derrota. Claro que como entró en los últimos minutos no alcanzó a destacar, tal como lo dejó claro Lance que decidió no ponerle una nota debido a que “no tuvo tiempo de mostrar nada interesante”.

por su parte, Globoesporte le entregó un 3,5: “Empezó mal y falló jugadas que no suele hacer”.

También tuvo respuesta tras sus dichos en medio de las celebraciones del título de la Libertadores en la que se fue con todo contra el Real Madrid.

“Lo que sucede cuando escupes para arriba... Hoy todos recuerdan su amenaza al Real Madrid después de ganar la Copa Libertadores”, posteó el diario Marca en Twitter.

Una frase que también fue recordada en Argentina. El diario Olé publicó: “¿Qué estará pasando por la cabeza de este señor? Arturo Vidal, en la celebración de la Copa Libertadores, había picanteado: ‘Madrid, te vamos a romper el c***’. En la semi del Mundial de Clubes, Flamengo terminó perdiendo 3-2 frente al Al-Hilal de Ramón Díaz...”.

Y sobre esta misma frase, Zico apuntó que “la afición canta (provocaciones al Real Madrid) vale, no veo ningún problema. Los fanáticos son fanáticos, eso es normal. Lo que los profesionales no pueden hacer es hacer esto. Hay que ser respetuoso, sobre todo con un equipo como el Real Madrid”, sostuvo.