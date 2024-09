El DT del Getafe se lanza duro contra Pellegrini: “No tengo que respetarle”

Manuel Pellegrini prepara su próximo duelo por la liga española contra el Mallorca. Claro que en la previa ha encontrado la respuesta a una de las críticas que lanzó en la fecha anterior cuando los verdiblancos se midieron contra el Getafe.

En la ocasión el Ingeniero acusó que el conjunto a cargo de José Bordalás salió solo a defenderse en el Benito Villamarín en el triunfo 2-1 a favor de los locales.

“Entre todos, técnicos, jugadores y árbitros tenemos que aportar mucho más para un espectáculo. El fútbol es un espectáculo. Hay 50.000 personas en el estadio y se pagan derechos de televisión carísimos, para que haya fútbol y un entretenimiento y diversión”, expuso el chileno.

“En el espectáculo tenemos que colaborar mucho más los técnicos, los jugadores y los árbitros, para cortar a esos equipos que vienen a buscar resultados, y eso no es el fútbol. El sentido del espectáculo no se puede perder. Indicamos a los jugadores no caer en provocaciones ni en faltas constantes”, complementó.

Y durante la jornada de este viernes, Bordalás fue consultado sobre las palabras de Pellegrini. “No es la primera vez que lo dice, yo sigo manteniéndome en las mismas declaraciones de la previa. Máximo respeto a todos los entrenadores que respetan a los demás entrenadores, al que no lo hace, no tengo que respetarle. Es una profesión complicada y no me parece bien que haya un intento de condicionar o justificar”, señaló el DT de los Azulones en conferencia de prensa.

“Lo que tenía que haber hecho Pellegrini, si es tan amante del fútbol, es llamarle la atención a sus jugadores cuando iban ganando y se demoraban o cuando los balones no aparecían o cuando el árbitro amonestó a Rui Silva porque no sacaba de puerta”, sostuvo.

“Esto forma parte del fútbol y tenemos que ser respetuosos con los compañeros si queremos un fútbol más sano y no intentar condicionar, porque imagínate que viniera yo aquí a la sala de prensa y dijera que tengo miedo a un equipo al que nos vamos a enfrentar y pido a los árbitros que hagan bien su trabajo como estamos viendo que algunos entrenadores hacen. A los árbitros hay que dejarles que desempeñen su trabajo y no intentar condicionar”, cerró sobre el tema.

¿Cuándo juega el Betis de Manuel Pellegrini?

Ahora, Manuel Pellegrini se encuentra preparando su próximo duelo por el torneo español válido por la sexta fecha. En este duelo los verdiblancos recibirán en casa al Mallorca este lunes 23 de septiembre a partir de las 16.00 horas.