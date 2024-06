El duro dardo de un histórico del Barcelona: “El problema del club no lo arregla nadie”

Mientras Real Madrid se consolida como el mejor equipo de Europa, su archirrival Barcelona sigue sumido en una profunda crisis. Una en que la salida de Xavi Hernández de la banca es solo es un tema secundario frente a complicaciones mayores.

El despido del DT, quien reconoció los problemas financieros de la institución, no hizo más que refrendar la imposibilidad de competir con los grandes del continente. Pese al apalancamiento que trajo mayores ingresos, a costa de pasivos financieros a futuro, el club no logró despegar.

“Intentaremos competir con el Madrid. Pero la situación es difícil a nivel económico y no tiene nada que ver con 25 años atrás. No estamos en las mismas condiciones respecto de clubes con mejor fair play financiero. El aficionado debe saberlo. No quiere decir que no intentemos lograr los objetivos”, dijo Xavi, palabras que terminaron en su partida de la banca.

Un pesimismo que cunde entre los históricos del club. Uno de los últimos que habló sobre el tema fue el alemán Bernd Schuster, quien vistió la camiseta blaugrana a inicios de los ‘80, antes de marcharse a Real Madrid.

“Para mí, el problema del Barça no es un tema del entrenador. Esto no lo arregla nadie, aunque cambies DT cada año, es un problema de calidad para pelear con los de arriba cada año”, dijo el germano en un evento de golf realizado en la Ciudad Condal.

Apoyo a Flick

La destitución de Hernández obligó a la secretaría técnica del club a buscar un adiestrador de manera urgente, uno que cumpliera con los estándares de calidad que obliga el linaje del club.

En ese escenario apareció el nombre del alemán Hansi Flick, quien entrenó al Bayern de Múnich que le propinó el 8-2 al Barça en las semifinales de la Champions League, en 2020.

En la misma instancia, Schuster -quien jugó ocho temporadas en Cataluña- destacó la llegada de su compatriota, quien salió de la disciplina como entrenador de la selección teutona, en septiembre del año pasado.

“Flick es un entrenador que sabe lo que es un equipo grande. Con el Bayern de Múnich hizo una temporada increíble, pero era un equipo más hecho que el Barça. En general, los alemanes siempre caíamos bien en Barcelona”, explicó el exvolante germano.