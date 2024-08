El duro mensaje de Thibaut Courtois para su seleccionador que remece a Europa

Es él o yo. Esa es la posición que tomó Thibaut Courtois en la selección de Bélgica. Y así lo dejó claro en sus redes sociales, en la jornada de este jueves, cuando anunció que no vestirá más los colores de su país, mientras sea dirigido por Domenico Tedesco.

“Después de mucha reflexión, he decidido no volver a la selección de Bélgica bajo su dirección. En este aspecto, acepto mi cuota de responsabilidad. Sin embargo, mirando hacia adelante, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario ambiente de cordialidad”, posteó el arquero del Real Madrid.

Luego informó que la federación belga estaba al tanto del paso que iba a dar. “Lamento decepcionar posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que esta es la mejor medida para Bélgica, porque cierra un debate y permite a la selección centrarse en perseguir sus objetivos”, sostuvo.

El inicio del conflicto

Los problemas de Courtois y Tedesco comenzaron en junio del año pasado, cuando los rojos se preparaban para enfrentar a Estonia por las clasificatorias para la Euro 2024. Allí el jugador merengue abandonó la concentración de su selección y el estratega reveló que lo hizo por no estar de acuerdo en la entrega de la capitanía del equipo.

“Juntos decidimos que Romelu (Lukaku) sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido ante Austria de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido”, confesó el DT.

Thibaut Courtois defendiendo a Bélgica. Foto: Yves Herman/Reuters.

Pero el guardavalla tenía otra versión y no se demoró nada en hacerla pública. “Quiero dejar claro que las apreciaciones del entrenador no se ajustan a la realidad. En esa conversación le pedí, no un beneficio directo, explicaciones y decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general”, detalló.

Y no contento con ello, Courtois disparó: “Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Lamentablemente no conseguí mi propósito”.

Pero los problemas no terminaron ahí. El futbolista sufrió dos duras lesiones en el primer semestre de este año, rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y rotura del menisco interno, y supuestamente no alcanzaría a recuperarse para el torneo continental.

“Primero me tengo que recuperar al 100% y es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar algún partido en mayo. Pero nunca podré estar 100% preparado para un gran torneo como la Eurocopa”, expresó cuando le preguntaron por el tema.

No obstante, los plazos se acortaron más de lo pensado y el arquero disputó los últimos partidos de la liga española y la final de la Champions League, por lo que estaba disponible para su combinado nacional. Sin embargo, Tedesco aludió a la mencionada declaración del deportista y no lo convocó.

“Courtois fue muy claro en su comunicación hace ya unos meses. Conoce su cuerpo, no se siente preparado para competir en una competición de esta intensidad con partidos cada tres o cuatro días. Esta es la última información que tomamos en cuenta”, respondió el entrenador.

Ahora su pelea escaló por todo el continente y los principales medios deportivos de esa parte del mundo dieron cuenta del hecho. “Duro comunicado de Courtois: ‘No volveré a la selección con este entrenador’”, tituló el diario español Sport. Mientras su némesis, Marca, anunció en su nota principal: “Courtois renuncia a jugar con Bélgica”.

L’Equipe en Francia contó que “Thibaut Courtois confirma su baja de la selección belga mientras Domenico Tedesco sea el técnico” y por último, el Het Laatste Nieuws de Bélgica concluyó: “Thibaut Courtois finalmente cierra la puerta: ‘No volveré a los Red Devils con este seleccionador nacional’”.