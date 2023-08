Drama en el Real Madrid: Thibaut Courtois se rompe ligamentos y se pierde la temporada

No hay tranquilidad en el Real Madrid. En el entrenamiento matutino de este jueves, Thibaut Courtois se retiró llorando del campo de juego. El portero del cuadro merengue se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá pasar por el quirófano. El guardameta estará varios meses fuera de las canchas.

Según lo expuesto por cadena Ser, la lesión se dio cuando el golero interceptó una pelota relativamente sencilla. Al momento de apoyar la rodilla en el césped, se le dio vuelta y Courtois de inmediato se percató de la gravedad de la situación, por lo que tuvo que pedir la asistencia médica.

A través de su sitio web, el club de la capital española publicó un comunicado dando a conocer el suceso. “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, detallan desde la institución merengue.

Thibaut Courtois lleva cinco años en el Real Madrid. Foto: AP/Manu Fernandez

A sus 31 años, el cuidavallas belga sufre la lesión más grave que le ha tocado enfrentar en su carrera. Durante las últimas temporadas se había posicionado como un elemento clave dentro de la escuadra de Carlo Ancelotti, siendo importante en la obtención de la Champions League en el curso 2021-22, donde fue la figura en la final ante Liverpool.

Decisiones en Madrid

Con la baja de Courtois, la directiva presidida por Florento Pérez debe decidir si van por otro arquero o se quedan con los que tienen. Los tiempos de recuperación son inciertos, pero el guardameta de la selección de Bélgica no podrá jugar prácticamente por toda la temporada. Las proyecciones más optimistas indican que en mayo podría darse su regreso.

En su plantilla, el Real Madrid cuenta con el ucraniano Andriy Lunin, como portero de alternativa. En el equipo que juega en Santiago Bernabéu habían buscado una salida para el futbolista de 24 años, sin embargo, fue él quien decidió permanecer. Ahora esa determinación podría jugar un papel fundamental en lo que viene. Detrás de Lunin irrumpen Lucas Cañizares y Mario de Luis, ambos del Castilla, pero con la posibilidad de subir al primer equipo en caso de ser necesario.

Claro que el movedizo mercado europeo ya pone algunos nombres en la orbita del Madrid, pensando en reemplazar a Courtois por este año. Kepa Arrizabalaga, David De Gea y Bono son algunos de los jugadores que aparecen que sondean. El caso del ex Manchester United es especial, ya que en su momento estuvo a minutos de ser oficializado en la casa blanca, no obstante, como no llegó el fax que oficializaba la operación, siguió en Inglaterra.

Cuando esto ocurrió a mediados de 2015, recién había partido Iker Casillas, leyenda del club blanco, y la imposibilidad de fichar a su compatriota le terminó dando una oportunidad de oro a Keylor Navas. El costarricense la aprovechó y fue fundamental en el tricampeonato europeo de la mano de Zinedine Zidane. El centroamericano fue el titular en Madrid, precisamente, hasta el arribo de Courtois, quien llegó al máximo ganador de Champions luego de temporadas destacadas en el Chelsea.