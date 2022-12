El emotivo homenaje del plantel de Brasil a Pelé tras el triunfo sobre Corea del Sur

Brasil disfrutó en la cancha, como en los tiempos de Pelé. El Scratch de Tite se impuso por 4-1 a Corea del Sur, en un encuentro donde la contundencia fue la tónica de la fracción inicial y los bailes marcaron la pauta en los festejos. Vinicius Junior, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá le dieron el triunfo a un seleccionado que luego del encuentro rindió homenaje a su más emblemático ídolo.

Esto porque, una vez culminado el partido, la plantilla de la canarinha llevó al campo de juego un lienzo con el nombre de Pelé y una fotografía del astro. Liderados por Neymar, los futbolistas posaron junto a la imagen del tres veces campeón del mundo frente a los reporteros gráficos, con el objetivo de enviarle un mensaje a de aliento en su complicado momento de salud.

Edson Arantes do Nascimento fue hospitalizado el pasado 30 de noviembre y, desde entonces, el mundo del fútbol ha estado en alerta por su situación. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, el otrora futbolista ha estado enviando mensajes para tranquilizar a la opinión pública. “Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido”, manifestó este domingo.

Luego, en la previa del encuentro entre Brasil y Corea del Sur, el crack posteó un recuerdo de su participación en la Copa del Mundo de 1958, la primera que ganó su país y en la que fue una de las grandes figuras. “Quiero inspiraros, amigos míos. Veré el partido desde aquí en el hospital y estaré apoyando a cada uno de ustedes. Estamos en este viaje juntos. ¡Buena suerte a nuestro Brasil!”, reza una parte del escrito.

El homenaje del plantel no fue el único tributo que se le realizó a Pelé en la cancha. A los 10 minutos del primer tiempo, cuando la verdeamarela ya ganaba por la mínima, los fanáticos congregados en el estadio 974, de Doha, desplegaron un lienzo en la tribuna, con el rostro del astro que ganara los Mundiales de 1958, 1962 y 1970. Bajo la fotografía se puede leer el mensaje “Pelé, get well soon”, traducido como “Pelé mejórate pronto”.

Fun of Brazil hold a giant banner showing the Brazilian soccer legend Pele during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and South Korea, at the Stadium 974 in Doha, Qatar, Monday, Dec. 5, 2022 (AP Photo/Darko Bandic)

Neymar, cerca de Pelé

Ante Corea del Sur, Neymar llegó a su primer gol en Qatar 2022. Un tanto especial, ya que lo deja a solo una conquista del récord de Pelé en el Scratch. El atacante del PSG llega a 76 dianas, por lo que un tanto más lo convertiría en el máximo anotador de la selección de Brasil, junto al mejor futbolista de la historia, según la FIFA.

A los 13 minutos del primer tiempo, el formado en Santos superó al golero Seung-Gyu Kim, vía penal. Una falta cometida sobre Richarlison le permitió al campeón de la Copa Libertadores 2011 anotar en la presente Copa del Mundo.