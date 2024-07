El enorme gesto de Marcelo Bielsa con la banca de Brasil tras eliminarlos de la Copa América

Marcelo Bielsa logró tumbar a Brasil. El técnico rosarino por fin eliminó a uno de sus más duros escollos. Lo hizo con Uruguay, imponiéndose en la tanda de penales por 4-2. Sin embargo, al estratega no se le vio celebrar muy efusivamente el paso a semifinales. Pese a cumplir con el objetivo, el transandino mantuvo su característica mesura y luego de que Manuel Ugarte sentenciara la victoria, se dirigió al banco del Scratch y saludó uno por uno a los miembros del cuerpo técnico de Dorival Junior.

En general, al entrenador se le observó vivir el duelo como suele hacerlo. Impartiendo muchas instrucciones al borde del área delimitada y pasando largos pasajes del encuentro en cuclillas. No protestó en la expulsión de Nahitan Nández. Cuando se dirigía a saludar a los contrincantes, miembros de su staff lo abrazaron. Su diálogo más extenso, eso sí, fue con Raphina, con quien estuvieron en el Leeds United. El futbolista brasileño fue uno de los jugadores con los que Bielsa estuvo en la Premier League.

En el pasado, el actual jugador del Barcelona ha elogiado al ex DT de la Roja. “Es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar a España”, señaló. “Si no fuese por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría aquí. Además de tener un estilo de juego siempre respetuoso con el balón, busca el máximo rendimiento en los entrenamientos y en los partidos, fue una persona importante para mí y para mi carrera, siempre le voy a llevar conmigo”, complementaba el nacido en Porto Alegre.

Alegría celeste

Tras la victoria sobre Brasil, Ugarte fue uno de los protagonistas que se robó las cámaras. Anotó el quinto tanto y expresó su felicidad: “Es increíble, el sentimiento es enorme porque lo que es mi país; somos muy pocos, lo representamos muy bien, estamos muy juntos. Este paso a la siguiente ronda es indescriptible. Ahora a descansar y pensar en la semi”, dijo.

En tanto, Rodrigo Bentancur declaró que: “En algún momento se nos iba a dar. Hoy el equipo hizo un gran esfuerzo. Quedar con uno menos y contra un grande como Brasil, defendimos muy bien atrás, fuimos a los penales y por suerte se nos dio”.

Por su parte, el arquero Sergio Rochet, elegido como el mejor de la cancha por la Conmebol, profundizó en lo vivido en Las Vegas. “La verdad que una felicidad tremenda. Fue un partido con una tensión muy grande, contra un rival durísimo, sufriendo los últimos minutos con un hombre menos, pero demostramos carácter a pesar de la juventud que tenemos. Un sacrificio físico tremendo que es para destacar, lo que hemos corrido es una bestialidad. Terminamos con los penales ganando, pude atajar uno, el país se lo merece. Atajar el primer penal fue tan importante como hacer el primero, no le quito mérito a Fede (Valverde). Arrancar con un penal atajado para mí es lo máximo, te da más confianza, te hace crecer. Contento y feliz, a disfrutar este momento con los compañeros”, aseguró.