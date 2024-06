El escándalo que remece la Primera B: Curicó arriesga nueva pérdida de puntos por caso Matías Cahais

Curicó Unido no la pasa bien ni dentro ni fuera de la cancha. A los problemas que atraviesa en la Primera B, donde marcha en el puesto 14, ahora se suma una grave denuncia en su contra por supuestas irregularidades en las liquidaciones de sueldo del defensa argentino Matías Cahais, que le puede acarrear la pérdida de hasta seis puntos.

Dicha situación fue expuesta por la Unidad de Control Financiero (UCF) de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que interpuso una denuncia en contra de los torteros ante el Tribunal Autónomo de Disciplina del ente que rige el fútbol chileno.

El Deportivo tuvo acceso a la denuncia de la UCF en contra del elenco curicano. En dicho documento, se le solicita al Tribunal de Disciplina que sancione al cuadro de la Región del Maule -que ya sufrió la resta de tres puntos hace algunas semanas- y también se exponen antecedentes claves del caso. Por ejemplo, se señala que el problema fue descubierto en la liquidación de sueldo correspondiente a mayo.

“Dentro de las liquidaciones acompañadas, se revisó la del jugador Matías Cahais, detectándose que las remuneraciones pagadas correspondientes a dicho mes, no se encuentran acordes a lo pactado entre las partes en su contrato de trabajo de fecha 1 de febrero de 2022, el cual fue renovado expresamente mediante un Anexo al mismo, de fecha 3 de marzo de 2023″, detalla el texto de tres páginas.

El sueldo y la cláusula

La denuncia de la Unidad de Control Financiero acusa que Curicó Unido disminuyó arbitrariamente el sueldo de Cahais. En otras palabras, que no le pagó su remuneración de forma íntegra al defensa, lo que está prohibido. El documento apunta que, según las liquidaciones entregadas por los torteros, el sueldo base del central era de $ 10.840.088, lo que no se condice con el anexo de contrato firmado entre las partes en marzo de 2023, que indica que su remuneración base corresponde, en realidad, a $ 12.898.096, es decir, casi dos millones más.

Sin embargo, no es el único problema para los torteros, ya que la UCF también denuncia incumplimientos en torno al documento de trabajo que el defensor tiene desde 2022. Según la denuncia del órgano supervisor de la sede de Quilín, el contrato entre el club y el zaguero establecía que, en caso de descender a la Primera B, el salario de Cahais se reduciría en un 50%, a contar del 1 de enero de 2023.

No obstante, Curicó Unido fue tercero en la temporada 2022 e incluso clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores 2023, por lo que dicha cláusula dejaba de tener vigencia: “Habiendo ocurrido el descenso del Club al final de la temporada 2023, entendemos que dicha cláusula no resulta aplicable para esta temporada, por cuanto el tenor de la cláusula hace referencia a la eventualidad de descender al final de la temporada 2022. En consecuencia, se habría detectado una diferencia de remuneraciones no pagadas, sin que se haya registrado en la Asociación el correspondiente Anexo que habilite a efectuar la reducción de remuneraciones en los términos que se expresan en la liquidación de remuneración del mes de mayo”.

Todas estas situaciones fueron detectadas por la oficina que vigila la transparencia económica de los clubes, y que ahora solicita sanciones en contra de Curicó Unido, que ya fue castigado este año con la pérdida de tres puntos. Ahora arriesga el doble, pues sería reincidente.

“Como se advierte, se habría infringido el deber del club de dar cuenta del pago de remuneraciones íntegras a jugadores y miembros del cuerpo técnico por parte del Club Curicó Unido, toda vez que la remuneración del jugador Matías Cahais no se habría pagado en forma íntegra. Por tanto, en virtud de lo expuesto, y de lo dispuesto en los numerales 3.3.1.2., y 3.3.3., ambos del artículo 71 del Reglamento de la ANFP, y normas pertinentes del Código de Procedimiento y Penalidades. Ruego A US. tener por interpuesta denuncia en contra del Club Curicó Unido, y se sirva sancionar al club por infracción a lo establecido en el numeral 3.3.1.2.- del artículo 71 del Reglamento de la ANFP”, cierra la denuncia de la Unidad de Control Financiero. Ahora todo está en manos del Tribunal de Disciplina.