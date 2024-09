El exjuvenil desechado por la U que brilla en Europa y con el que Lionel Scaloni amenaza a la Roja

La vida de Valentín Castellanos ha cambiado rotundamente en unos años. El atacante de 25 años pasó de ser desechado por Universidad de Chile a transformarse en una de las recientes incorporaciones a la nómina de la selección argentina.

De hecho, su presencia destaca en ofensiva para reemplazar a los dos ausentes más llamativos de la Albiceleste: Lionel Messi y Ángel Di María. El transandino dirá presente en los duelos de Eliminatorias ante Chile y Colombia, hoy y el próximo martes 5 de septiembre, respectivamente.

Con 17 años, Castellanos recaló en La Cisterna como juvenil, en 2016. Pasó de jugar en el Murial, club amateur de la Segunda División de la Liga de Mendoza, al CDA, sin escalas. Su fichaje llegó bajo la recomendación de Diego Rivarola, que en ese entonces era consejero del cuadro azul.

El ofrecimiento del máximo goleador extranjero de la U llegó en un momento crucial. Taty pensaba dejar en fútbol profesional cuando recibió la chance de salir de su hogar por primera vez y cruzar la cordillera. Era una oportunidad única, pero no salió como él esperaba. Jugó solo 15 minutos ante Corinthians en Brasil, por la Copa Sudamericana, el 6 de abril de 2017.

“Mi paso por la U fue corto y a la vez largo. Estuve un año y medio, de los cuales estuve 10 meses sin jugar, porque tenía 17 años y la FIFA no me autorizó para ser inscrito”, señaló el mendocino hace unos años, en entrevista con La Cuarta.

Redención

Sin tener cabida, Castellanos se fue al Montevideo City Torque de Uruguay, club perteneciente al City Group. Ahí acumuló experiencia y comenzó a destacar, coronándose como campeón de la Segunda División.

En 2018 fue traspasado al New York City, donde se consolidó. Tras una temporada de adaptación, en 2019 marcó 11 dianas y en 2020 siete. No obstante, en 2021 vendría su explosión tras sellar 19 anotaciones (y ocho asistencias) y conquistar el Botín de Oro de la MLS. Si se suman los playoffs, incluso, alcanzó las 22.

Su rendimiento lo llevó a escalar nuevamente y dar el salto a Europa. Fue cedido al Girona, otro club del City Group. Ahí solo alcanzó a estar un año. Marcó 14 goles con los catalanes, destacando un póker al Real Madrid. Fue el año previo a la sorprendente temporada que los ubicaría como terceros en el certamen, clasificando a Champions League por primera vez en su historia. Eso sí, no pudo participar de dicha etapa porque se fue a la Lazio.

El Taty fue vendido por 15 millones de dólares al conjunto romano, algo que le permitió recibir dinero a la U. Mediante el mecanismo de solidaridad, los azules percibieron el 1% de la operación. Esto se debe, básicamente, a que el reglamento estipula un 0,5% por cada año de formación.

Espina con la U

En la Lazio llegó como estrella, pero no logró despuntar. Marcó solo cuatro anotaciones en la temporada anterior, aunque ya suma un gol en su estreno por Serie A en la 2024-25.

No obstante, esto le ha permitido ser llamado por Lionel Scaloni a la selección albiceleste. Ahí se enfrentará con la Roja y es probable que se reencuentre con un futbolista que fue su compañero en la U: Rodrigo Echeverría. El volante vive un gran presente en Huracán, equipo que lidera la Liga Argentina, y se ha consolidado como un fijo para Ricardo Gareca.

“Fue frustrante, porque la U no me supo aprovechar. Fue muy triste para mí. Dejé todo, quería debutar y sumar muchos partidos. Me dolió que no me tuvieran en cuenta, pero me sirvió de experiencia al menos. Salió la oportunidad de irme a Torque de Uruguay, donde jugué muchos partidos. Todo pasa por algo, estoy bien con la U porque me abrieron las puertas, pero tengo una espina clavada”, aseguró Castellanos hace cuatro años, cuando aún vestía la camiseta del New York City.