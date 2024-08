Sin Messi ni Di María: la sorpresiva nómina de Argentina para enfrentar a la Roja y a Colombia

Argentina publica la nómina con la que afrontará el reinicio de las Eliminatorias. En el caso de los transandinos, el calendario contempla dos duelos: el choque ante Chile en el Monumental y la visita a Colombia. Dos cotejos en los que la escuadra de Lionel Scaloni pretende consolidar el primer puesto que ocupa en el camino hacia el Mundial de 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Con 15 puntos, la Albiceleste supera por dos a Uruguay, el equipo que dirige Marcelo Bielsa.

La lista del rosarino tiene sorpresas rutilante. La más notoria es la ausencia de la máxima figura del equipo, Lionel Messi. Apenas un poco más abajo en esa consideración aparece otra: la del también histórico Ángel Di María.

Descanso

A través de las redes sociales del campeón del mundo, la AFA da a conocer el listado. En la lista aparecen 28 nombres, seguramente con la finalidad de resguardarse frente a potenciales inconvenientes de última hora.

En el caso de la figura del Inter Miami, la explicación para su ausencia radica en una lesión de tobillo que sufrió durante la disputa de la Copa América. Sin mayores apuros en la tabla de posiciones, el jugador y el staff que encabeza Scaloni optaron por no acelerar la recuperación, para no producir contratiempos.

El homenaje que no fue

En el caso de Di María, la historia es más larga. Oficialmente, su relación con la selección argentina, al menos como jugador, finalizó después de la definición del torneo continental que se jugó en Estados Unidos. De antemano se sabía que ese certamen marcaría su retiro del combinado. El título vino a ser el broche de oro en una relación que, por logros, lo puso a la altura de los principales exponentes del fútbol transandino.

Sin embargo, con el transcurso de los días, comenzó a circular una idea que llegó a tomar cierta fuerza: la posibilidad de que Fideo actuara frente a Chile, para que fuera ovacionado por última vez por un estadio Monumental repleto. Hasta el jugador y su entorno llegaron a entusiasmarse con un tributo que, según sus ideólogos, consideraría su presencia en los primeros 11 minutos del encuentro. Luego, sería sustituido para que se produjera el citado homenaje masivo desde las gradas.

La idea causó irritación en Chile. Al margen de que Ricardo Gareca relativizó la importancia del eventual acto, hubo quienes lo consideraron una burla. En esa lista, por ejemplo, se incluyó Nicolás Peric. El exarquero y actual comentarista se puso en la situación hipotética de que el acto se produjera con él en la cancha. “Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas? Y que le fracture tibia y peroné, ahí está”, señaló en conversación con el programa Marca Personal de Radio La Metro. “A mí me dan 11 minutos, lo fracturo... por desgraciados”, añadió el otrora arquero. ““En un partido de eliminatoria, frente a un equipo que está en otra situación, es burlarse, hagan un partido amistoso antes y háganle un homenaje como se lo merece”, complementó. “Si tú me dices que juega 11 minutos y hacen un cambio, es porque no te importa nada lo que está pasando, hay una falta de respeto”, sentenció.

Las declaraciones del talquino levantaron una fuerte polémica en Argentina. El Tigre, por cierto, las condenó.