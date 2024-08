El contratiempo que complica a Argentina para realizar el controvertido homenaje a Ángel Di María contra la Roja.

En Argentina preparan una celebración donde solo un nombre será la estrella: Ángel Di María. El zurdo tenía previsto retirarse de la Albiceleste en la Copa América, que terminó siendo un cierre ideal tras el triunfo ante Colombia en la final.

Se consolidaron como bicampeones, mientras que el festejo giró en torno a la figura del rosarino. Fideo fue llevado en andas, abrazado y elogiado. Él, emocionado, sellaba su paso por la selección transandina. “Estaba escrito, era de esta manera. Se lo dije anoche a los chicos, en la cena. Lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y que se terminaba acá”, aseguró tras el duelo.

Sin embargo, los planes cambiaron. Surgió la idea de que el atacante del Benfica pusiera fin a su trayectoria con la Albiceleste en un partido oficial y a estadio lleno. La idea fue originaria de Jorgelina Cardoso, su esposa. El homenaje se daría en el siguiente encuentro como locales, es decir, ante Chile, el próximo 5 de septiembre, en un duelo válido por Eliminatorias.

La idea consta de que Di María dispute 11 minutos (en honor al dorsal de su camiseta) y saliera reemplazado en medio de una ovación.

La situación desató la polémica y el debate se abrió. En Chile, por ejemplo, hubo quienes lo cuestionaron, como Nicolás Peric: “Sería una falta de respeto; A mí me dan 11 minutos, lo fracturo... por desgraciados”, indicó el exarquero. Sus declaraciones desataron una controversia con el técnico Ricardo Gareca: “Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar, porque cada uno tiene ideas diferentes”, aseguró el Tigre.

La AFA sufre para realizar el homenaje

La AFA tiene como escenario ideal el estadio Monumental de River Plate. El recinto millonario calza a la perfección con la idea de una despedida masiva, ya que tiene una capacidad para más de 80 mil espectadores.

Sin embargo, pese a todos la planificación, el homenaje sufre un serio contratiempo para llevarse a cabo. En enero pasado, el Comité de Disciplina de la FIFA informó las sanciones para diferentes selecciones sudamericanas. Ahí, Argentina fue castigada.

La fecha FIFA ante Ecuador y Uruguay se tradujo en multas económicas, además de una sanción para el Monumental. El recinto bonaerense tendrá la mitad de aforo, lo que podría condicionar el homenaje, pues se esperaban más de 80 mil asistentes.

Conforme a lo informado por la FIFA, el castigo de Argentina corresponde a un “comportamiento discriminatorio de sus hinchas”, “retraso de juego” e “invasión de campo”. La Albiceleste, como reincidente en este tipo de faltas al reglamento, fue sancionada con el 50 por ciento de las localidades. También, en detalle, deberá pagar dos multas de 50 mil francos suizos (más de 54 millones de pesos chilenos cada una).