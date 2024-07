Detienen en Rosario a dos barrabravas de Newell’s acusados de cometer las graves amenazas contra Ángel Di María

La crisis de seguridad que vive Argentina no pareciera terminar. Una de los lugares más afectados es la Provincia de Santa Fe y concretamente la ciudad de Rosario. De esa zona es oriundo Lionel Messi y Ángel Di María. Este último se retiró de la selección argentina tras ganar la Copa América y comienza a definir su futuro.

Ya se confirmó que el Fideo seguirá, al menos, una temporada más en el Benfica. Esta noticia llega en medio de los vínculos que cada año realizan los hinchas de Rosario Central, club que vio nacer al zurdo y del que es reconocido fanático. En medio de su posible llegada fue que surgieron una serie de amenazas contra él y su familia, algo que también sufrió el capitán argentino.

En ese sentido, durante la jornada presente jornada, se dio a conocer la detención de dos hombres acusados de ser responsables de realizar las intimidaciones hacia Di María.

Ambos fueron identificados como Alejandro F., conocido como ‘el Rengo’ (43), y Sergio Gabriel D.V. (30), apodado como ‘el Bebe’. Los dos están relacionados a la barra de Newell’s Old Boys. De hecho, el primer mencionado es un reconocido capo de La Banda de la Lepra. También están en investigación por el manejo de una banda dedicada al tráfico de drogas.

Compleja investigación

Los operativos fueron ordenados por el fiscal de Balaceras Pablo Socca, quien utilizó los procedimientos de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones y con la Tropa de Operaciones Especiales. Ambos fueron sorprendidos por los agentes mientras subían a un auto en la zona oeste de Rosario.

Luego, se realizaron allanamientos en seis domicilios de la ciudad y en uno de la localidad de Piñero. En uno de ellos fue aprehendido Marcelo R., conocido como ‘el Colo’ y presuntamente miembro de la facción de la barra brava. Ahí, la Policía de Investigaciones incautó dos millones y medio de pesos, además de ocho teléfonos celulares. Además, en un recinto donde suele pernoctar Bebe, se incautaron 16 millones de pesos y fue retenida su esposa.

En la investigación ya fueron imputados Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23), el pasado 3 de abril, cuando se les atribuyó dejar la nota escrita en la puerta del country Funes Hills Miraflores y haber realizado disparos al aire. Según afirmaron desde el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, habrían cobrado cuatro millones de pesos por llevar a cabo la amenaza.

Se presume que ambos habrían recibido la orden de Rengo y Bebe. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”, señalaba el texto.

“A los detenidos se llega a través de una investigación del fiscal Socca quien junto con la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad pudo establecer que había una orden dada para hacer esta amenaza y se realizaron diferentes tareas investigativas a los fines de detectar quiénes eran las personas que habían enviado esta orden”, El fiscal regional Interventor, Matías Merlo.

“Barajamos varias hipótesis en función de cómo se produjo, los medios que se utilizaron, el mensaje que se dejó. Son varias las posibilidades. Usamos la figura de ‘intimidación pública’ porque, en ese momento, se sucedían todos los días la acción de dejar muchísimos carteles y balaceras con amenazas en distintos lugares y que el cartel que dejaron en la puerta del country incluía la amenaza al gobernador Maximiliano Pullaro; no creemos que la intención sea concretar un daño contra Di María o su familia, sino utilizar su fama con otros objetivos, puntualmente para obtener la difusión de la intimidación”, sentenció.