El directo mensaje de Nicolás Peric a Ricardo Gareca por el polémico homenaje a Di María

Después de que Argentina se consagrara como bicampeona de la Copa América tras superar a Colombia, Ángel di María confirmó su retiro de la selección Albiceleste.

Con el correr de los días se planteó la idea de que el transandino recibiera un homenaje en el próximo partido por las Eliminatorias. Esto será el 5 de septiembre cuando Chile visite a Argentina.

En estas últimas semanas se planteó la idea de que Lionel Scaloni lo convoque por última vez para disputar los primeros 11 minutos contra el Equipo de Todos, pues ese número es el que ha llevado en la espalda en buena parte de su trayectoria que contempla pasos por Rosario Central, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y la Juventus.

Claro que no todos estuvieron de acuerdo con esta situación en Chile y uno de los más críticos fue el exportero de Argentinos Juniors y Campeón con Cobresal Nicolás Peric.

“Si le dan 11 minutos yo lo fracturo por desgraciados”, aseguró el Loco en diálogo con Radio La Metro FM, lo que generó la respuesta de Leandro Paredes, quien puso en redes sociales “y este cafecito quién lo pidió”.

Por otro lado, el propio técnico de La Roja, Ricardo Gareca, habló sobre el tema con Dsports, indicando que “Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar, porque cada uno tiene ideas diferentes”, respondió.

“Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa, que Argentina haga lo que crea conveniente para su selección y si decide hacer un homenaje a Di María está en su derecho. Chile va a tratar de meterse en lo que le interesa que es sacar el partido adelante. Yo respeto a cada selección, Di María es de los jugadores más importantes de Argentina”, agregó.

Una respuesta que claramente no le gustó al exportero. “Lo de Gareca me parece bien, que se ocupe de nuestra selección, ojalá que se ocupe mejor de nuestra selección. (su respuesta) ¿Dónde la dijo? En una radio en Argentina, perfecto, que le pregunte a sus jugadores entonces ahora a ver qué les parece, que le pregunte a sus jugadores ahora, esto es demasiado importante para nosotros”, sostuvo Peric.

“No tengas dudas que este discurso está dentro del vestuario, los jugadores sin importar nuestro técnico, los jugadores como amor propio a su camiseta, lo que le cuesta llegar a la selección y lo que se esfuerzan para poder estar”, cerró.