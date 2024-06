El futuro se fue: Claudio Bravo fija su prioridad en la Copa América mientras resuelve su destino

Claudio Bravo ya está en Chile. El capitán de la Roja es uno de los convocados por Ricardo Gareca para el partido frente a Paraguay, un amistoso en el que el técnico de la Selección espera sacar conclusiones de cara al compromiso más inmediato que tiene la escuadra nacional: la disputa de la Copa América. El entrenador convocó a 24 jugadores, dos menos que el máximo de cupos que podrá utilizar en el certamen que organiza la Conmebol.

El guardameta llega en una condición especial. El vínculo con el Betis expiró junto con el término de la temporada del fútbol español, sin que el golero pudiera estar en el campo, por decisión de Manuel Pellegrini. Esa situación obligará al golero a buscar un nuevo club, ya con 41 años, aunque avalado por una exitosa trayectoria que, además del equipo andaluz considera a Colo Colo, la Real Sociedad, el Barcelona, y el Manchester City, además de su trascendente paso por el combinado nacional.

Tranquilidad

El vilucano se toma el porvenir con tranquilidad, quizás asumiendo que no le faltarán propuestas en Chile ni en el extranjero para continuar jugando, aunque en principio se mostró reticente a volver al país, citando como ejemplo la experiencia que ha tenido que vivir Arturo Vidal desde que decidió volver a vincularse a Colo Colo. “El futuro es lo que menos me preocupa. Me siento super tranquilo, con muchas cosas por hacer dentro y fuera del fútbol. Hace muchos años no me preocupo por el futuro, sino de hacer bien las cosas en el día a día”, declara el guardameta en su llegada al país, a TVN.

Claudio Bravo, durante la despedida que le realizó el Betis en el Estadio Benito Villamarín. (Foto: @RealBetis)

“(Estoy) Feliz por el hecho de volver a Chile, retomar los entrenamientos pronto y preparar el amistoso con Paraguay”, complementa el guardameta, respecto de la sensación que le produce entrar en la etapa previa del torneo continental, en cuya historia está inmortalizado, por su participación vital en la obtención de los títulos de 2015 y 2016, los únicos que ha conseguido la Roja en su historia.

Este lunes, en Juan Pinto Durán, comenzarán los trabajos para llegar en la mejor forma posible al encuentro del martes 11, frente a los guaraníes, en el Estadio Nacional. El contingente irá completándose en las próximas horas.

Optimismo

Bravo también entregó su opinión respecto de la impresión que dejó el primer ejercicio de Gareca en la Selección, en la gira por Europa, que incluyó la victoria sobre Albania y la caída ante Francia. “Los partidos que se hicieron en Europa vinieron bien para retomar las buenas sensaciones de lo que tiene que pasar dentro de la Selección”, apuntó, a modo de valoración.

Sin embargo, estableció claramente la importancia que tiene para Chile la disputa del torneo continental, más aún considerando que la Generación Dorada, de la que es símbolo, está en la recta final de sus carreras y que, por lo tanto, tendrá escasas oportunidades de volver a disputarlo. “Ahora es un episodio totalmente distinto con el amistoso y Copa América, que es un torneo super importante para todos nosotros y esperamos llegar de la mejor manera”, sentenció.