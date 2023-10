El Getafe le lanza artillería pesada a Manuel Pellegrini: “Siempre se queja cuando no gana”

El Getafe y el Betis igualaron el sábado, pero el partido aún se sigue jugando. En la prensa ibérica, los elogios a Claudio Bravo, por sus atajadas, vitales para evitar la caída de los andaluces frente a los madrileños, se mezclan con las reacciones a las quejas de Manuel Pellegrini por la reciedumbre del equipo madrileño durante el partido.

“Juegan al límite del reglamento. Creo que hubo seis o siete manotazos en la cara para cortar las contras. Hay amarillas o rojas que no se revisan y cada uno tiene su estilo. Es el árbitro el que tiene que marcar el límite, pero no caímos en eso“, se quejó el técnico chileno respecto de la pregunta violencia de los azulones.

La respuesta

La palabras de Pellegrini no pasaron inadvertidas. De hecho, el dardo fue respondido directamente desde el vestuario de los madrileños. Ahí consideraron que el discurso del entrenador chileno era, cuando menos, “facilista”. El contraataque fue mucho más directo. “Me sorprendieron las palabras de Pellegrini. No pasó absolutamente nada en el partido. Es el discurso fácil. Casualidad o no, siempre lo dicen cuando no ganan”, lanzó el volante Carles Aleñá, quien asumió la vocería al momento de replicarle al entrenador chileno.

Una imagen del duelo entre el Getafe y el Betis. (Foto: @RealBetis).

“Lo de las pérdidas de tiempo lo hace todo el mundo que va ganando. Jugamos fuerte como todos los equipos. No vi que el Betis no diera patadas”, insistió el ex jugador del Barcelona, en un intento de defender un estilo que considera enmarcado en lo que permite el reglamento.

Un discurso único

Aleñá no fue el único que se lanzó contra el técnico chileno. También lo hizo el técnico José Bordalás. “Es un discurso aprendido, un corta y pega, con un objetivo claro que es utilizado para justificarse cuando no te ganan”, sostuvo el estratega, bajo el mismo supuesto que el ex mediocampista culé.

“Yo no tengo nada más que decir. Lo dicen ya antes de los partidos parta condicionar a los árbitros y luego si no te ganan para justificarse, es siempre lo mismo”, insiste el entrenador, coincidiendo plenamente con su dirigido.

El Betis debe dar vuelta la página. Este jueves, tiene un compromiso que cumplir en la Europa League: se enfrenta al Aris Limassol, de Chipre, en un duelo válido por el grupo C de la competición continental. El cuadro verdiblanco tiene que ganar para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Por el momento cierra la tabla, aunque con los mismos puntos que tiene el Sparta Praga, que figura en la primera plaza. El cuadro chipriota y el Rangers ocupan los siguientes puestos. Todos tienen tres unidades.