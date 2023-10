Sin su himno ni bandera: quiénes son los atletas independientes de Santiago 2023 y por qué motivo compiten en esa condición

Atletas Independientes. Ese es el nombre que recibe un grupo de deportistas que están presentes en los Juegos Panamericanos, los que deben ocultar su bandera en cada una de las actividades oficiales del evento que se realizan en Chile.

Pero, ¿quiénes son y por qué no pueden competir con sus colores patrios? El origen de esta llamativa situación data de octubre de 2022, tras la suspensión parcial de los estatutos del COG (Comité Olímpico Guatemalteco) por parte de la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano, tras una demanda presentada por un candidato a la presidencia del organismo.

Algo que para el COI, ente que rige los Juegos Olímpicos, no es viable, ya que no acepta injerencias gubernamentales ni de los juzgados locales. Un mes después, aseguraron que no se estaba cumpliendo con los requisitos de la Carta Olímpica y sostuvieron que debían ser repuestas las normas suspendidas. Mientras no se restituyan los estatutos del COG, que fueron suspendidos por la Corte, los deportistas del país centroamericano no podrán competir con sus símbolos patrios.

Pero la mencionada corte nunca modificó su sentencia y en octubre de 2022 llegó la drástica sanción: “Los atletas de Guatemala ya no pueden representar al país, ni competir bajo la bandera del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos internacionales”.

Golpe que fue asumido por la dirigencia centroamericana, la cual apelaba al dictamen y recibía una nueva negativa en junio de este año por no presentar avances en la situación que devino en el castigo. “Hay elecciones presidenciales y esperamos que tras las acciones ligadas a la campaña electoral, las cosas van a calmarse y los atletas de Guatemala podrán participar con su bandera y su himno. Si no se resuelve, invitaremos a los atletas guatemaltecos a participar bajo bandera olímpica”, aseguró en ese entonces el presidente del COI, Thomas Bach.

Guatemala ya pasó por esta situación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En aquella oportunidad, sus atletas no pudieron vestir los colores nacionales. Quedaron en el séptimo puesto de la competición, con 17 medallas de oro. Así como sucedió con Rusia y Bielorrusia, suspendidos desde la invasión a Ucrania en febrero del año pasado, el Comité Olímpico Internacional (COI) no invitó por el momento a Guatemala a los Juegos Olímpicos de París.

Pese a ello y los problemas económicos que trajo la medida, por pérdida de auspicios y becas, Guatemala dice presente en la capital chilena con una delegación de 135 deportistas y hoy se encuentra en el casillero 14 del medallero, gracias a sus preseas: el oro en el racquetball masculino, la plata que obtuvo María Higueros en Taekwondo y los bronces que anotaron con el doble masculino en racquetball y en el Pentatlón Moderno. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Guatemala finalizó en el puesto 16 del medallero de 41 países participantes, con 19 preseas en total: dos oros, nueve platas y ocho bronces.

Eso sí, ninguna de ellas pudo lucir sus colores patrios ni su bandera a la hora de la celebración. De hecho, se iza el estandarte de Panam Sports en cada ceremonia de premiación y no se escuchará el himno de Guatemala, si es que uno de sus representantes logra un oro en los diversos deportes en los que están compitiendo.