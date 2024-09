El gobierno le golpea la mesa al fútbol chileno por el barrabrava de la U: “Dejen de lavarse las manos; nunca debió haber ingresado al estadio, es un delincuente”

Este lunes, la ANFP y la Universidad de Chile salieron al paso de los cuestionamientos recibidos tras la publicación de un reportaje de Canal 13 en el que se denuncian las gestiones, en conjunto con Azul Azul, para levantarle el castigo a Maikool Muñoz Castro, a quien se le había aplicado derecho de admisión por graves incidentes ocurridos en enero de este año.

En un amistoso entre Coquimbo Unido y la Universidad de Chile, en el Francisco Sánchez Rumoroso, el barrista sancionado intentó ingresar de forma violenta al recinto. La Delegación Presidencial interpuso una denuncia en contra del fanático azul, la que no perseveró en la Fiscalía. Por este motivo, Muñoz presentó una solicitud para ser eliminado del registro de admisión: “El requerimiento fue apoyado por el propio club Universidad de Chile, y el gerente de operación y seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo”, informó el reportaje.

Sobre esta acusación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló este martes que “las autoridades del sector privado, porque finalmente hay una Asociación Nacional de Fútbol y hay autoridades que la dirigen, tienen que asumir su responsabilidad y no buscar lavarse las manos, porque, finalmente, creo que esa persona nunca debió haber ingresado. Es un delincuente. De hecho, hoy está en prisión preventiva donde está procesado como el eventual autor de un homicidio”.

Agregó que “el Gobierno no tiene las facultades para levantar las sanciones. Lo que el Gobierno hace, Estadio Seguro hace y a veces las Delegaciones, es proveer los antecedentes de esa persona a las instituciones privadas y esos antecedentes de proveyeron y los antecedentes eran muy claros. Y desde esa perspectiva, la decisión tiene que explicarla quien la tomó”.

Luego indicó que “entiendo que se había abierto una investigación contra esa persona por un delito de agresión a un guardia en el marco de un evento deportivo en enero de 2024. Es efectivo que la Fiscalía que lo estaba investigando cerró la causa y que a partir de ese cierre de la causa, esta persona recurre ante la ANFP para que le levanten la sanción, argumentando que, por lo tanto, no había ningún motivo para mantener la sanción, porque la Fiscalía había cerrado la causa. Pero si me pregunta, esa persona nunca debió haber ingresado a un partido de fútbol”, cerró Monsalve.

Sobre lo mismo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, explicó en diálogo con Canal 13 que “se solicitaron todos los documentos legales del proceso que se hizo con Maykool Muñoz, y posteriormente con la solicitud de esta persona, se solicitó a Estadio Seguro y a Carabineros si había alguna objeción en cuanto al derecho de admisión, y ellos dijeron que no tenía ninguna denuncia y ninguna prohibición de ingreso a los estadios. Estadio Seguro dio el vamos y Carabineros también”, afirmó Milad.

“Esta persona (Maikool) presentó todos los papeles de que no tenía ningún antecedente correspondiente al hecho que fue denunciado a la Fiscalía y también al Juzgado de Garantía, que lo absolvieron completamente”, añadió.

Por último, Pablo Milad comentó que “nosotros (ANFP) no somos la Fiscalía, nosotros tenemos dos aspectos de prohibición de ingreso a los estadios, que es el 101 (por Tribunales), y el 102 (por derecho de admisión denunciado por Carabineros, el jefe de seguridad y el organizador del evento), nosotros no tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente”.

La defensa de la ANFP

El lunes, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional negaron la acusación y cualquier tipo de vínculo con alguna barra del fútbol chileno: “La ANFP afirma que nunca ha ayudado ni apoyado acción alguna para que el ciudadano Maikool Muñoz Castro sea eliminado del listado de Derecho de Admisión (DDA). La ANFP se ha sujetado estrictamente a la normativa vigente respecto a la aplicación del Derecho de Admisión y no tiene vinculación con ninguna hinchada”.

Agregaron que “La Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, el jefe de seguridad del partido, Daniel Gangas, confirmó la solicitud realizada por Estadio Seguro de aplicar la medida en contra de Muñoz Castro, por existir una denuncia de Carabineros de agresión a un guardia de seguridad en el estadio. En mayo pasado, la Fiscalía Local de Coquimbo decidió no perseverar en la investigación contra Muñoz Castro, decisión que fue aprobada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, ya que se consideró que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Asimismo, tanto el jefe de seguridad de la productora, como el club co-organizador solicitaron el alzamiento del DDA, indicando que en ningún momento había solicitado previamente la aplicación del mismo en contra de Maikool Muñoz Castro”.

Por último, añadieron que la decisión de levantar el derecho de admisión fue mediante una consulta a otros organismos: “Cabe hacer presente que previo a la decisión del Tribunal de Garantía, la ANFP negó en reiteradas oportunidades la solicitud de Muñoz Castro de levantar la sanción, debido a que existía una investigación judicial en curso. Con todos estos antecedentes, el ciudadano Maikool Muñoz Castro solicitó nuevamente a la ANFP en julio de 2024 levantar la aplicación del DDA, cuestión que se resolvió tras las consultas a Estadio Seguro, Carabineros, al jefe de seguridad del partido antes mencionado y al club co-organizador, reiterando estos dos últimos que no habían solicitado su aplicación”.

La postura de la U

Por otro lado, desde Azul Azul, concesionaria que rige a la U, expresaron que “el Club Universidad de Chile no ha realizado gestión ni solicitud alguna para que se levanten estas sanciones a personas legalmente sancionadas por códigos 101 y 102. En ese sentido, es falso lo que se indica al respecto en el reportaje de Canal 13. Tal denuncia se realizó sin pruebas, declaración o documento que la sustente”.

En el mismo comunicado suman que “en la publicación se mostró un correo electrónico emitido desde nuestra institución y que, en cumplimiento de la Ley, se entrega únicamente a las autoridades políticas y policiales que aprueban y fiscalizan la operación de un partido de fútbol. Reprochamos el mal uso de este documento en el reportaje, ya que contrario a lo que se expuso, no tiene relación con ninguna gestión para levantar el derecho de admisión de un barrista, sino que se trata de la nómina que, por mandato legal, cada club debe informar a las autoridades sobre el uso de elementos de animación”.