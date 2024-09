El histórico Álex Aguinaga reprueba el debut de Sebastián Beccacece en Ecuador: “Para ganar tienes que patear al arco”

Sebastián Beccacece se estrenó al mando de la Selección de Ecuador con una caída por 1-0 ante Brasil. En su debut como entrenador de un combinado mayor, el argentino se mostró sin muchas respuestas tácticas para empatar el solitario gol con el que Rodrygo le dio los tres puntos al Scratch.

De este modo, el director técnico que dirigió a la U en 2016 se ganó las primeras críticas al funcionamiento que exhibió en el compromiso jugado en Curitiba. Una de ellas de una voz más que autorizada. Álex Aguinaga, histórico futbolista del combinado Tricolor desde 1987 hasta 2004, manifestó sus impresiones del debut del transandino. “Empezó la era de Beccacece al frente de la selección ecuatoriana con una derrota 1-0 en Brasil. Previo al partido, uno podría decir que era una situación normal que Brasil gane. Después, en el transcurso del juego, uno se daba cuenta que podía haber hecho algo más la selección”, parte diciendo el otrora jugador.

Para Aguinaga, el problema más notorio del cometido del argentino en el banquillo estuvo en la concreción del ataque. “Mucha gente habla de que merecimos empatar. Yo no estoy de acuerdo. Para empatar o ganar tienes que meter goles y para hacer goles, tienes que patear al arco. No tuvimos remates a gol. La de Moisés en la primera mitad; si hubiera anotado la habrían revisado y le habrían marcado la falta cuando arranca y trompica a un brasileño. En el segundo tiempo, a pesar de que Ecuador jugó muy bien, si no pateas al arco nunca vas a poder ganar. Materia pendiente para nuestra selección que, dicho de paso, se vio fuerte”, comenta en el video subido a su cuenta de X.

El discurso de Aguinaga es totalmente opuesto al análisis de Beccacece. El técnico, tras la derrota ante Brasil, aseguró que Ecuador mereció mucho más por el trámite del compromiso. “Mis jugadores merecieron más de lo que han cosechado. En el segundo tiempo encontramos mejores líneas de pase. Tuvimos una clarísima (oportunidad) al final del primer tiempo, que habría significado un justo empate. Fue muy parejo. Estoy orgulloso de estos chicos, que entregan todo y no se guardan nada”, afirmó.

Según el entrenador, la reacción en la segunda mitad le permitió a Ecuador replegar a un Brasil que jugaba en casa. “Creo que mejoramos la intensidad en el segundo tiempo. El equipo debe tener intensidad y también jugar al fútbol. Me quedo con esas sensaciones”, señaló.

El llamado de atención de Aguinaga cae en la previa del compromiso entre Ecuador y Perú, que estará marcado por la primera presentación de Beccacece frente al público de la Tri en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como Casablanca, escenario de la Liga de Quito.