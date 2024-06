El itinerario de Rafael Nadal para llegar a sus últimos Juegos Olímpicos

El 2024 de Rafael Nadal tiene su última gran parada a poco más de un mes de distancia. Con la gira de polvo de ladrillo europea finalizada, en el horizonte del tenista de 38 años aparecen nada menos que los Juegos Olímpicos, un evento que ya disputó en dos oportunidades. La primera fue en Beijing 2008 donde ganó el oro en singles y después en Río de Janeiro 2016, donde se colgó la medalla dorada en el dobles.

Por eso Rafa pone toda sus miradas en París 2024. Sabe además, que puede ser la última vez que defienda los colores de España en una competición oficial, ya que pese a que no ha confirmado que se retirará a final de temporada, la opción de aquello sigue muy latente. La Copa Davis que se disputa en septiembre, aún está muy lejos en la visión del manacorí. “Es una utopía” dijo después del Masters 1000 de Madrid.

La cita de los anillos en cambio, está a la vuelta de la esquina. El inicio del tenis en París será este 27 de julio en las instalaciones de Roland Garros, lugar donde Nadal levantó 14 títulos de Grand Slams y donde es rey absoluto. Junto a él, aparecen en la nómina masculina Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich Fokina, Marcel Granollers y Carlos Alcaraz.

Este último, flamante número dos del mundo y campeón del Abierto de Francia, será su compañero en el dobles, en lo que sin duda será un hito para el tenis español en esta cita de los anillos. El mejor deportista de su historia, compartirá cancha con su heredero, quien con 21 años ya ha alcanzado el uno del mundo y levantado tres Grand Slams.

El calendario de Rafa

Rafael Nadal ya anunció cuál será su camino de cara a París 2024. A poco más de un mes de distancia y sin actividad desde su eliminación en primera ronda de Roland Garros el 27 de mayo, el doble medallista olímpico tomó la decisión de mantenerse compitiendo en arcilla de cara a los Juegos, ya que estos también se disputarán sobre polvo de ladrillo.

La primera repercusión de aquello es su ausencia confirmada de Wimbledon, torneo que ganó en 2008 y 2010. “Creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”, anunció esta jornada en sus redes sociales.

Pero no solo su ausencia en Inglaterra se confirmó esta jornada, ya que el español también hizo un sorprendente anuncio sobre cuál será su torneo preparatorio de cara a la cita de los anillos. En un giro poco esperado, confirmó su presencia en el ATP 250 de Bastad a través de una wild card.

“Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Espero verlos a todos allí”, informó en el mismo comunicado donde explicaba su ausencia en Wimbledon.

Nadal, tal como mencionó en el escrito, jugó el evento sueco en los primeros años de su carrera. En 2003 y 2004 llegó a los cuartos de final, mientras que en 2005 conquistó el título tras derrotar en la final al checo Tomas Berdych.

¿Preparará el dobles con Alcaraz?

“Sería estupendo jugar un torneo antes de los Juegos Olímpicos para prepararnos y familiarizarnos con la cancha”, confesó Nadal hace unos meses. El de Manacor hablaba, obviamente, de Carlos Alcaraz, su dupla en París 2024.

Un anhelo, que si bien sigue teniendo una posibilidad de concentrarse, no será fácil. El tenista de 21 años, que viene de ganar Roland Garros, anunció que por ahora su calendario será ir a disputar el ATP 500 de Queen’s y después Wimbledon, dejando solo dos semanas libres en su calendario previo a los Juegos Olímpicos.

En ese plazo de dos semanas se llevarán a cabo cuatro torneos ATP. Entre el 15 y el 21 de julio (arrancan un día después de Wimbledon) están los eventos de Gstaad y Bastad, mientras que entre el 22 y 28 de julio se disputarán los de Umag y Kitzbühel.

Una opción es que Alcaraz viaje directo de Londres a Bastad y acompañe a Rafa en el dobles. La otra, que Nadal sume una semana más de competición y aparezca en Umag o Kitzbühel para jugar con el murciano. Ambas eso sí, parecen complicadas.

De hecho, Carlitos fue el encargado de disminuir la ilusión. “No creo que tengamos tiempo para preparar el dobles con Nadal. Rafa sabe cómo acelerar el ritmo en el dobles. Sabe lo que es jugar y ganar el oro tanto en individuales como en dobles, intentaremos adaptarnos de la mejor manera posible de cara a los partidos”, confesó a Marca tras ganar Roland Garros.