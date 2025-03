El lamento de Gustavo Álvarez por el nuevo traspié de la U en El Salvador: “Hay que aceptar que nos superaron”

Universidad de Chile volvió a sufrir en su visita a Cobresal. Por el compromiso válido por la tercera fecha de la Liga de Primera 2025, los azules perdieron el invicto al caer por 2-1 ante los Mineros en El Salvador. De esta forma, acumularon nueve años sin poder ganar en el recinto nortino.

Como tónica a lo largo de todo el enfrentamiento contra los albinaranjas, los estudiantiles exhibieron un letargo en todas las zonas de la cancha y pagaron caro el mal posicionamiento en las transiciones ofensivas del rival.

Por esta razón, Gustavo Álvarez analizó el parado táctico durante el transcurso del juego y evidenció que su plan falló con el correr de los minutos. “El arranque del equipo fue bueno. Controlamos el juego y tuvimos algunas situaciones aisladas, quizás no muy claras. Al promediar el primer tiempo se empareja y termina desfavorable porque podíamos habernos ido perdiendo con el penal que ataja Toselli. De ahí tomo la decisión de cambiar el sistema y los nombres propios para darle más peso ofensivo al equipo y controlar con tres medios. Terminamos defendiendo mano a mano y no resultó. Nos faltó precisión y encontrar los espacios; en líneas generales no fue un buen partido desde lo colectivo y lo individual”, dijo el entrenador.

Esta autocrítica se suma a la que realizó Charles Aránguiz en el compromiso anterior, ante Unión La Calera. Para el director técnico argentino, volvieron a ser dominados en varios pasajes. “Siempre hay un mérito del rival y hay que aceptar que nos superaron. Me parece que fueron justos ganadores y ahora hay que trabajar para mejorar”, agregó.

Por último, el transandino se refirió a la lesión de Matías Zaldivia en los trabajos de precalentamiento, una baja que lo obligó a modificar el esquema. “Nacho (Tapia) venía jugando y con ritmo, además el perfil zurdo es de él. La lesión de Zaldivia no es una situación normal, sino que algo esporádico e imponderable. Hay que estar preparado para cuando suceda”, cerró.

La figura

Por el lado del cuadro vencedor, hay un futbolista que destacó de sobremanera y que se volvió una amenaza sin solución para la U. Al igual que en la temporada 2024, César Munder se convirtió en una auténtica pesadilla para los zagueros laicos. “Un triunfo muy trabajado contra un gran rival que viene haciendo las cosas bien y que se está preparando para competir internacionalmente. Nosotros también nos preparamos y sabíamos que teníamos que plantearlo así. Es gratificante que nos quedamos con los tres puntos en casa”, dijo el formado en la UC al recibir el reconocimiento como el MVP del choque.

Para el extremo, este triunfo sirve para mejorar la pobre cara que han mostrado en la actual temporada. Durante el 2025, Cobresal suma apenas dos victorias de seis partidos posibles. “Poco a poco me voy sintiendo cada vez mejor y ser un aporte para el equipo. No tuvimos un buen comienzo en la Copa Chile y ahora intentamos cambiar el chip de manera positiva para sumar lo que más podamos. Acá en casa es difícil que nos vengan a sacar puntos”, concluyó.