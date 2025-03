La U se apuna en las alturas: se le va el invicto ante Cobresal y deja a Coquimbo como el único puntero

En la altitud de El Salvador, Universidad de Chile se apunó. En una cancha que le evoca el fin de una sequía de 25 años sin ser campeón (los más forofos le llaman tierra santa), el equipo azul tenía la opción de instalarse en la punta de la Liga de Primera. Sin embargo, dejó pasar ese tren. Cobresal fue más y se quedó con la victoria imponiéndose por 2-1.

Armar la defensa fue tema para Gustavo Álvarez, partiendo por el arco. El desgarro de Gabriel Castellón lo sacó del partido y fue Cristopher Toselli el titular. La buena nueva para la U era, en teoría, el regreso de Matías Zaldivia a la línea de tres. Sin embargo, el ex Colo Colo tuvo una molestia en la previa y fue relevado por Ignacio Tapia, para jugar con Hormazábal y Calderón.

La misión de los azules era mantener el tranco perfecto, luego de dos triunfos en dos presentaciones, aunque la victoria sobre La Calera fuese bastante distinta respecto al estreno contra Ñublense. Una victoria en la Región de Atacama les permitía alcanzar a Coquimbo Unido en la punta. Por cierto, se trató del reencuentro de Álvarez con Gustavo Huerta, quienes disputaron el título de 2023.

La U tuvo que ir mutando mientras pasaba el partido, buscando respuestas para dar con su mejor versión. O, al menos, algo que le generara satisfacción a su DT. En el primer tiempo fue de más a menos. Arrancó ensanchando la cancha, con Hormazábal suelto por la derecha. Cobresal fue equiparando las acciones, tanto así que los mineros terminaron mejor en la primera mitad.

En el cuadro del chuncho, uno que supo destacar en las jornadas iniciales fue Javier Altamirano, encontrando una rápida adaptación a lo que le pedía su entrenador. Sin embargo, este domingo no lo repitió. El ex Estudiantes de La Plata no influyó en la labor ofensiva de su equipo y acabó siendo reemplazado para la segunda mitad. Su partido más bajo en la U.

Foto: Photosport.

De la mano a una jugada polémica, Cobresal tuvo a la mano la apertura del marcador. Los albinaranjas reclamaron una supuesta falta penal de Toselli a César Munder. El árbitro José Cabero no cobra de inmediato y recibe el llamado del VAR, para revisar la jugada. El juez sanciona la pena máxima por la infracción del portero, quien llegó tarde en relación con el chileno-cubano. En los 44′, ejecuta Jorge Henríquez y el arquero formado en Católica se luce desviando el remate.

Si bien la posesión le correspondió a los azules en los 45′ iniciales (57%), aquello no implicó tener una superioridad sobre su rival. No le creó peligro concreto al ecuatoriano Jorge Pinos. Se notó que Álvarez no estaba conforme, porque metió tres cambios para el inicio del complemento. Adentro Di Yorio, Contreras y Poblete (uno de los que salió fue Nicolás Guerra). Se desarmó el 3-5-2 para pasar a un 4-3-3.

Cobresal manda en el desierto

El ajedrez azul no dio efecto inmediato. En realidad, el juego directo de Cobresal se imponía. Esas buenas sensaciones se reflejaron en el 1-0 que llegó en los 59′, gracias a un potente cabezazo de Diego Coelho, tras un centro de Barrera. El ariete uruguayo le ganó la espalda a Calderón y batió a Toselli.

Los mineros cedían terreno y se abroquelaban en su territorio, esperando una salida veloz vía contragolpe (la pelota buscaba constantemente a Munder), para que la U dejara espacios en la defensa. En una de las pocas acciones donde los visitantes pudieron estar de frente al arco con ventaja, llegó el empate de Di Yorio en los 72′, con un tiro con la diestra, que sufre un desvío en Tiznado y descoloca a Pinos.

Si bien el desenlace estaba abierto, la sensación fue siempre que Cobresal estaba más cerca. Necesitaba mejorar en la definición. Uno de los cambios de Huerta fue César Yanis y el panameño convirtió el 2-1 a ocho minutos del epílogo, con un zurdazo ajustado. La estirada de Toselli fue ineficaz.

Así finalizó el encuentro. Mientras Cobresal logra su segunda victoria consecutiva en casa, la U. de Chile pierde su invicto en su primera salida del Nacional. Con esto, Coquimbo Unido es el exclusivo puntero de la Liga de Primera.

Ficha del partido

Cobresal: J. Pinos; F. Bechtholdt (46′, C. Toro), C. Moreno, J. Tiznado; C. Barrera, D. Céspedes, C. Mesías, V. Fernández; J. Henríquez (77′, C. Yanis); D. Coelho y C. Munder. DT: G. Huerta.

U. de Chile: C. Toselli; F. Hormazábal, F. Calderón, I. Tapia; N. Fernández (46′, L. Di Yorio), J. Altamirano (46′, I. Poblete), M. Díaz (71′, L. Assadi), C. Aránguiz, M. Sepúlveda; N. Guerra (46′, R. Contreras) y L. Fernández. DT: G. Álvarez.

Goles: 1-0, 59′, Coelho, cabezazo tras centro de Barrera; 1-1, 72′, Di Yorio, remata tras pase de Fernández; 2-1, 82′, Yanis, con un zurdazo ajustado.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Barrera, Céspedes y Mesías (C).

Incidencia: 44′, Toselli le ataja un penal a Henríquez.

Estadio El Cobre. Asistieron 2.436 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.