Las modificaciones que prepara Gustavo Álvarez en la U para enfrentar a Cobresal

Universidad de Chile espera continuar con su inicio perfecto en la Liga de Primera, consiguiendo un nuevo triunfo por la tercera fecha en la que tendrán que medirse contra Cobresal.

Para conseguirlo, Gustavo Álvarez ha estado preparando una serie de modificaciones con tal de reforzar la defensa, además del cambio obligado en la portería debido a la lesión de Gabriel Castellón.

De esta manera, el once inicial partirá con Cristopher Toselli en el arco. En la defensa ingresarán Fabián Hormazábal y Matías Zaldivia en la última línea, dejando fuera a Ignacio Tapia y al lesionado Nicolás Ramírez. En la zona de volantes, comenzará Nicolás Fernández apoyando a Hormazábal.

De esta forma, la formación de la U estará integrada por Toselli en portería. Hormazábal, Franco Calderón y Zaldivia en la defensa. Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en el mediocampo, dejando a Javier Altamirano como enganche. Más arriba estarán Nicolás Guerra y Leandro Fernández como delanteros.

Contra la mala racha

Durante la conferencia de prensa que entregó Gustavo Álvarez este viernes, el DT de los azules fue consultado sobre la racha de nueve años que acumula la U sin ganar en El Salvador. “Nosotros vivimos y solo podemos modificar el presente. Por más que un equipo no gane hace mucho tiempo en un lugar, es un 11 contra 11 y nosotros vamos a ir a ganar ese partido. Estoy convencido”, sostuvo.

Además, indicó que “uno piensa en todo, en combinaciones para que el equipo crezca. A veces se dice que el equipo que gana no se toca, pero siempre un equipo de fútbol puede mejorar”.

Agregó que “estamos dando los pasos adecuados porque el equipo crece. La temporada pasada debe ser el piso para la siguiente, desde la conformación del plantel hasta el juego del equipo”. Luego añadió que “nos preparamos para competir en todos los frentes y ganar el próximo partido”.

Tampoco dejó pasar la situación de Lucas Assadi, abriéndole la puerta de salida. “Yo he dirigido 45 partidos en este club, de los cuales Lucas participó en 33 y ocho como titular, pero en los 33 partidos, con un promedio de 38 minutos por partido. Me parece que hubo oportunidades, para Lucas y para todos. ¿Sí? Para Lucas y para todos. Las oportunidades, el entrenador las otorga, pero el jugador se las debe ganar”, aseguró.

“Todos los jugadores necesitan minutos, es así, y esa es la competitividad. Cualquier oferta que sea beneficiosa para el jugador y para el club y yo en el plantel tenga soluciones en cuanto a características y funciones del jugador que sale, o las soluciones las tenga subiendo un jugador de fútbol menor o la tengo viniendo de afuera del club, yo no me opongo, porque sería perjudicar los intereses del club y el futuro del jugador. No me opongo, si es favorable y la posición en el plantel queda cubierta. Eso es con respecto a Lucas y a todos”, añadió.

El partido entre Cobresal y Universidad de Chile está programado para este domingo 2 de marzo a partir de las 18.00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.