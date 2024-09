El mejor regalo de cumpleaños para Pellegrini: el Betis vuelve a ganar de la mano de Lo Celso

“Cambiemos el pasillo por un triunfo el miércoles”. Esto dijo Manuel Pellegrini tras recibir un pastel de parte de la plantilla del Betis, como un gesto por su cumpleaños número 71, este pasado lunes 16. En efecto, el equipo le entregó como regalo una victoria este miércoles. En un partido pendiente de la tercera fecha de LaLiga, el equipo del DT chileno superó 2-1 al Getafe y sube en la tabla de posiciones.

El elenco bético se ponía al día en el campeonato local, lamentando la baja de William Carvalho, descartado por el resto de la temporada a causa de la rotura del tendón de Aquiles derecho. El portugués ya fue intervenido quirúrgicamente.

Con la ausencia de William, más la lesión de Isco y la partida de Nabil Fekir, se erige como nuevo dueño del mediocampo verdiblanco el argentino Giovani Lo Celso, la figura del compromiso. El ex Tottenham fue el enlace, detrás de Vitor Roque. El brasileño, cedido desde el Barcelona, se ganó el puesto de centrodelantero, aunque no estuvo muy fino.

Si fuese por justicia, el Betis debió amarrar el triunfo mucho antes. Durante el primer tiempo ya reflejó la superioridad sobre el cuadro azulón, pero la impericia en la definición atentó en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, en los 21 minutos, un contragolpe casi termina en el 1-0 de Abde. Luego, en los 32′, Vitor Roque no logra empalmar bien el balón, que le quedó a Pablo Fornals y el remate lo ataja David Soria. El meta se jugaba un duelo aparte por su pasado en el Sevilla, el archirrival de los béticos.

Los pupilos del Ingeniero se fueron al descanso con el 72% de posesión de pelota y prácticamente cuadruplicaron la cantidad de pases acertados (218 contra 58). Los merecimientos se reflejaban en las estadísticas del compromiso. No obstante, la falta de definición en los metros finales no permitía festejar con anticipación.

Hacia la parte complementaria, el trámite no cambió demasiado. El manejo del balón y las ocasiones de gol fueron de los andaluces, que ya tenían en la cancha a Ricardo Rodríguez. El seleccionado suizo de raíces chilenas ingresó como lateral izquierdo, en lugar de Perraud.

Vitor Roque no tuvo su jornada más precisa. El ex Athletico Paranaense tuvo varias y no pudo acertar. En los 50′, tuvo un inmejorable mano a mano, pero definió mal. Cuatro minutos después, una tijera de Diego Llorente obligó a una notable atajada de Soria. El gol estaba al caer. Era la sensación ambiental. Eso sí, a esas alturas del partido parecía una farra del Betis.

Hasta que el punto de quiebre sucede en los 59′, cuando llama el VAR y se revisa una mano de Milla en el área del Getafe. El chequeo de la secuencia indica un penal claro a favor de los locales. Ejecuta Giovani Lo Celso y pone el 1-0, para darle un poco de justicia al partido. El seleccionado argentino fue la pieza más destacada del encuentro. Los mejores pasajes ofensivos del equipo pasaron por sus pies. El duelo se cerró en los 74′, cuando el propio Lo Celso anota el 2-0 mediante un potente remate, que sufre un leve desvío en su trayectoria hacia el arco.

Para edulcorar el resultado, Arambarri descontó en el tiempo añadido, con un cabezazo, para el 2-1 definitivo. Este triunfo le permite al Real Betis Balompié ascender hasta la sexta posición de la tabla de la liga española, con ocho puntos en cinco partidos. Alcanza la línea del Mallorca, precisamente su próximo rival. Será nuevamente en el estadio Benito Villamarín, este lunes.