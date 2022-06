El mes de terror de Colo Colo: suma una preocupante racha, jugadores enojados y un DT que clama por refuerzos

Atrás quedaron esos días en que Colo Colo necesitaba solo una victoria para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores y en que los hinchas se ilusionaban con ese gran comienzo en el certamen continental. En solo un mes, el Cacique quedó eliminado del torneo, perdió a figuras claves por lesión y Gustavo Quinteros se preocupa por la falta de refuerzos. Además, suma cinco partidos sin ganar y en los últimos dos en casa ni siquiera pudo anotar.

El 0-0 por la Copa Chile en el Monumental frente a Temuco, 11° en la tabla de la Primera B, dejó claro que, así como están, los albos tienen pocas chances de superar la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Inter de Porto Alegre. La serie comienza exactamente en una semana y de refuerzos no hay nada, toda vez que el libro de pases de esta competencia cierra este sábado.

“Los nombres los paso constantemente, había tres nombres para incorporar y lamentablemente no pudimos hacerlo con ninguno. De jugadores puntuales, algunos de los que tenía en carpeta ya están en otros equipos”, reclamó el DT tras el partido del sábado.

En efecto, el santafesino había pedido de vuelta a Martín Rodríguez. Sin embargo, el puntero eligió seguir su carrera en Estados Unidos y nunca tuvo real interés en regresar. Mientras que Ramiro González llegó a ser anunciado, pero no pasó los exámenes médicos. Pese a que el entrenador lo quería igual, a pesar de ese resultado negativo, la dirigencia se mantuvo firme y no cedió. Tampoco se ve mejor el camino para contar con Leandro Benegas. El delantero, quien hoy es la gran figura de Independiente, ya avisó que la única manera de irse del Rojo es con una oferta que sea “imposible de rechazar”.

Otra muestra de que las aguas no están tranquilas en Macul es la frustrada partida de Pablo Solari al América de México. El delantero pasó la mitad de la intertemporada con la cabeza puesta en una eventual transferencia. Sin embargo, esta no se concretó y el argentino no escondió su molestia. “Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí”, señaló en una entrevista con el medio En Cancha.

“Esperemos que Pablo pueda entender la situación y darse al cien por ciento por este club que le dio todo, como él también a nosotros”, había comentado Quinteros previamente, quien en esa misma conferencia confirmó que no podrá contar con Emiliano Amor, aunque sí podrá recuperar a Brayan Cortés, uno de los pilares del equipo.

Con la reciente desvinculación de Christian Santos, Colo Colo liberó un cupo de extranjero, lo que le permitirá ir en búsqueda de un refuerzo. De todos modos, se ve muy difícil que esa nueva carta pueda estar antes del debut en la Sudamericana.